Dünyanın En İyi 100 Meyvesi Açıklandı: Türkiye’den Bir Lezzet İlk 15’e Girdi!

Zirvedeki isim, 4,7 puanla Polonya'nın Pomeranya bölgesinde yetişen Truskawka Kaszubska çileği oldu. İkinci sırada Yunanistan'dan Rodakina Naoussas şeftalisi, üçüncü sırada ise yine Yunanistan'dan Mandarini Chiou mandalinası yer aldı. İkisi de 4,5 puan aldı. Dördüncü sıradaki Portekiz'in Citrinos do Algarve limonu da aynı puana ulaştı.

Geri kalan sıralamada ise 4,4 puanlı meyveler birbirini izliyor. Gürcistan'ın Saperavi üzümü beşinci, İtalya'nın Limone Costa d'Amalfi limonu altıncı, Polonya'nın Jabłka Łąckie elması yedinci oldu. Sekizinci sırada İspanya'dan Melocotón de Calanda şeftalisi bulunuyor. Dokuzuncu ve onuncu sıralarda Yunanistan'dan Mila Zagoras Piliou ile Portokalia Maleme Chanion Kritis geliyor. İtalya'nın Nero d'Avola üzümü on birinci, Polonya'nın Jabłka Grójeckie elması ise on ikinci sırada yer alıyor.