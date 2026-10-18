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Dünyanın En İyi 100 Meyvesi Açıklandı: Türkiye’den Bir Lezzet İlk 15’e Girdi!

Dünyanın En İyi 100 Meyvesi Açıklandı: Türkiye’den Bir Lezzet İlk 15’e Girdi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 09:28
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Dünyanın dört bir yanında yetişen meyveler, tadıyla ve kendine has özellikleriyle birbirinden ayrılıyor. Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, kullanıcı oylarına dayanarak dünyanın en iyi 100 meyvesini sıraladı. Listede Türkiye’den de bir lezzet var ve bu meyve ilk 15’e girmeyi başardı. Peki dünyanın en iyi meyvesi hangisi seçildi, Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: TasteAtlas

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TasteAtlas dünyanın en iyi 100 meyvesi listesini 15 Ekim’de güncelledi.

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 meyvesi listesini 15 Ekim’de güncelledi.

Farklı ülkelerin yöresel meyve çeşitlerinin yarıştığı listede toplam 12 bin 207 kullanıcı puanı toplandı. Bu oyların 8 bin 395'i platform tarafından geçerli sayıldı ve sıralama bu puanlara göre oluştu.

Listenin zirvesinde Polonya’nın çileği var.

Listenin zirvesinde Polonya’nın çileği var.

Zirvedeki isim, 4,7 puanla Polonya'nın Pomeranya bölgesinde yetişen Truskawka Kaszubska çileği oldu. İkinci sırada Yunanistan'dan Rodakina Naoussas şeftalisi, üçüncü sırada ise yine Yunanistan'dan Mandarini Chiou mandalinası yer aldı. İkisi de 4,5 puan aldı. Dördüncü sıradaki Portekiz'in Citrinos do Algarve limonu da aynı puana ulaştı.

Geri kalan sıralamada ise 4,4 puanlı meyveler birbirini izliyor. Gürcistan'ın Saperavi üzümü beşinci, İtalya'nın Limone Costa d'Amalfi limonu altıncı, Polonya'nın Jabłka Łąckie elması yedinci oldu. Sekizinci sırada İspanya'dan Melocotón de Calanda şeftalisi bulunuyor. Dokuzuncu ve onuncu sıralarda Yunanistan'dan Mila Zagoras Piliou ile Portokalia Maleme Chanion Kritis geliyor. İtalya'nın Nero d'Avola üzümü on birinci, Polonya'nın Jabłka Grójeckie elması ise on ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye’yi bu listede Aydın inciri temsil ediyor.

Türkiye’yi bu listede Aydın inciri temsil ediyor.

Türkiye'nin listedeki tek temsilcisi Aydın inciri, 4,4 puanla 13. sıraya yerleşti. Tatlılığı ve yoğun aromasıyla bilinen incir, Ege Bölgesi'nin önemli tarım ürünlerinden biri.

Aydın inciri özellikle Büyük Menderes Havzası'nın yetişme koşullarıyla tanınıyor. İnce kabuklu Sarılop çeşidinden elde ediliyor, geleneksel yöntemlerle kurutuluyor ve coğrafi işaret tesciline sahip. TasteAtlas'ın 15 Ekim'de güncellenen dünyanın en iyi incirleri listesinde de birinci sırada yer alıyor. Yani Aydın inciri hem kendi kategorisinde zirveye çıktı hem de genel meyve sıralamasında üst sıralara yerleşti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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