Dünyanın En İyi 100 Meyvesi Açıklandı: Türkiye’den Bir Lezzet İlk 15’e Girdi!
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Dünyanın dört bir yanında yetişen meyveler, tadıyla ve kendine has özellikleriyle birbirinden ayrılıyor. Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, kullanıcı oylarına dayanarak dünyanın en iyi 100 meyvesini sıraladı. Listede Türkiye’den de bir lezzet var ve bu meyve ilk 15’e girmeyi başardı. Peki dünyanın en iyi meyvesi hangisi seçildi, Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: TasteAtlas
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TasteAtlas dünyanın en iyi 100 meyvesi listesini 15 Ekim’de güncelledi.
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Listenin zirvesinde Polonya’nın çileği var.
Türkiye’yi bu listede Aydın inciri temsil ediyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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