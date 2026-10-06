Çinlilerin Gözdesi Türkiye'de Tezgahlara İndi: 'Ölümsüzlük Meyvesi' Olarak Biliniyor
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Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte pazar tezgâhlarında hünnap görülmeye başladı. Çin kökenli olan ve Çin hurması olarak da bilinen meyve, İstanbul'daki pazarlarda kilosu 150 ile 200 lira arasında satılıyor. Geleneksel Çin tıbbında uzun yıllardır kullanılan hünnap, besin içeriğiyle de dikkat çekiyor.
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Sonbaharın gelmesiyle pazar tezgâhlarında görülmeye başlayan hünnap, İstanbul'da kilosu 250-300 liradan satılıyor.
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Taze tüketilmesinin yanı sıra kurutularak, çay ve marmelat yapımında da kullanılan hünnap farklı şekillerde değerlendiriliyor.
Besin verilerine göre 100 gram çiğ hünnapta yaklaşık 69 miligram C vitamini bulunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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