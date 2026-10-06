Çinlilerin Gözdesi Türkiye'de Tezgahlara İndi: 'Ölümsüzlük Meyvesi' Olarak Biliniyor

Sonbahar aylarında pazar tezgahlarında yer almaya başlayan hünnap, İstanbul'da kilogramı 150 ile 200 lira arasında fiyatla satılıyor. Küçük bir elmayı andıran meyve, olgunlaştıkça renk değiştiriyor ve yeşilden kahverengiye dönüyor.

Çin kökenli olmakla birlikte Türkiye'de de yetiştirilen hünnap, hem taze hem de kurutularak tüketilebiliyor.