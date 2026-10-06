article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çinlilerin Gözdesi Türkiye'de Tezgahlara İndi: 'Ölümsüzlük Meyvesi' Olarak Biliniyor

Çinlilerin Gözdesi Türkiye'de Tezgahlara İndi: 'Ölümsüzlük Meyvesi' Olarak Biliniyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 13:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte pazar tezgâhlarında hünnap görülmeye başladı. Çin kökenli olan ve Çin hurması olarak da bilinen meyve, İstanbul'daki pazarlarda kilosu 150 ile 200 lira arasında satılıyor. Geleneksel Çin tıbbında uzun yıllardır kullanılan hünnap, besin içeriğiyle de dikkat çekiyor.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sonbaharın gelmesiyle pazar tezgâhlarında görülmeye başlayan hünnap, İstanbul'da kilosu 250-300 liradan satılıyor.

Sonbaharın gelmesiyle pazar tezgâhlarında görülmeye başlayan hünnap, İstanbul'da kilosu 250-300 liradan satılıyor.

Sonbahar aylarında pazar tezgahlarında yer almaya başlayan hünnap, İstanbul'da kilogramı 150 ile 200 lira arasında fiyatla satılıyor. Küçük bir elmayı andıran meyve, olgunlaştıkça renk değiştiriyor ve yeşilden kahverengiye dönüyor.

Çin kökenli olmakla birlikte Türkiye'de de yetiştirilen hünnap, hem taze hem de kurutularak tüketilebiliyor.

Taze tüketilmesinin yanı sıra kurutularak, çay ve marmelat yapımında da kullanılan hünnap farklı şekillerde değerlendiriliyor.

Taze tüketilmesinin yanı sıra kurutularak, çay ve marmelat yapımında da kullanılan hünnap farklı şekillerde değerlendiriliyor.

Hünnap, taze tüketimin yanı sıra kurutularak da değerlendiriliyor. Meyve ayrıca çay ve marmelat yapımında kullanılıyor.

Geleneksel Çin tıbbında uzun yıllardır yer alan hünnap, bu yönüyle de ilgi çekiyor. İçeriğinde flavonoidler, polisakkaritler ve fenolik bileşikler bulunuyor.

Besin verilerine göre 100 gram çiğ hünnapta yaklaşık 69 miligram C vitamini bulunuyor.

Besin verilerine göre 100 gram çiğ hünnapta yaklaşık 69 miligram C vitamini bulunuyor.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 100 gram çiğ hünnapta yaklaşık 69 miligram C vitamini yer alıyor. Meyve ayrıca lif, karbonhidrat ve potasyum içeriyor.

Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' olarak adlandırılan hünnap için bu ifade bilimsel bir tanım olarak kabul edilmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın