Ne Muz Ne de Avokado: Beslenme Uzmanları Kahvaltıda Yenilecek En Sağlıklı Meyveyi Açıkladı
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Kaynak: https://www.health.com/healthiest-fru...
Kahvaltı sofrasında meyve denince akıllara genellikle elma ve muz geliyor. Ancak beslenme uzmanları, sabah öğünü için en sağlıklı seçeneğin yaban mersini olduğunu belirtiyor. Düşük kalorisi ve zengin besin değeriyle öne çıkan bu küçük mavi-mor taneler, sabah beslenmesi için güçlü bir alternatif sunuyor.
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Yaban mersinine mavi-mor rengini veren antosiyaninler, güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor.
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100 gram taze yaban mersininde yaklaşık 56 kalori ve 2,7 gram lif bulunuyor.
K vitamini ve manganez açısından güçlü bir kaynak olan yaban mersini, kemik sağlığını ve enerji metabolizmasını destekliyor.
Uzmanlar yaban mersininin kahvaltıda yoğurt ve kuruyemişle birlikte tüketilmesini, bulunamadığında ise şekersiz dondurulmuş ürün tercih edilmesini öneriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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