Ne Muz Ne de Avokado: Beslenme Uzmanları Kahvaltıda Yenilecek En Sağlıklı Meyveyi Açıkladı

Beslenme uzmanları, yaban mersininin kahvaltida tek başına tüketilmesi yerine yoğurt ve kuruyemiş gibi protein içeren besinlerle birlikte yenmesinin daha dengeli, besleyici ve uzun süre tok tutan bir öğün sağlayacağını vurguluyor. Taze yaban mersini bulunamadığında ise ilave şeker içermeyen dondurulmuş ürünler tercih edilebiliyor.

Uzmanlar ayrıca meyvelerin suyunun sıkılmak yerine bütün halde tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Böylece meyvenin doğal lifinden tam olarak yararlanılıyor ve uzun süreli tokluk sağlanıyor.