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Ne Muz Ne de Avokado: Beslenme Uzmanları Kahvaltıda Yenilecek En Sağlıklı Meyveyi Açıkladı

Ne Muz Ne de Avokado: Beslenme Uzmanları Kahvaltıda Yenilecek En Sağlıklı Meyveyi Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 18:00
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Kahvaltı sofrasında meyve denince akıllara genellikle elma ve muz geliyor. Ancak beslenme uzmanları, sabah öğünü için en sağlıklı seçeneğin yaban mersini olduğunu belirtiyor. Düşük kalorisi ve zengin besin değeriyle öne çıkan bu küçük mavi-mor taneler, sabah beslenmesi için güçlü bir alternatif sunuyor.

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Kaynak: https://www.health.com/healthiest-fru...
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Yaban mersinine mavi-mor rengini veren antosiyaninler, güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor.

Yaban mersinine mavi-mor rengini veren antosiyaninler, güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor.

Yaban mersinine karakteristik mavi-mor rengini veren antosiyaninler, güçlü antioksidan özellikleriyle dikkat çekiyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, yaban mersini gibi antosiyanin bakımından zengin meyvelerin düzenli tüketiminin kalp sağlığı ve metabolizma fonksiyonları açısından önemli faydalarla ilişkili olduğunu gösteriyor.

100 gram taze yaban mersininde yaklaşık 56 kalori ve 2,7 gram lif bulunuyor.

100 gram taze yaban mersininde yaklaşık 56 kalori ve 2,7 gram lif bulunuyor.

Yaban mersini, düşük kalorili olmanın yanı sıra lif ve C vitamini açısından da zengin bir meyve. 100 gram taze yaban mersininde yaklaşık 56 kalori ve 2,7 gram lif yer alıyor. İçeriğindeki lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlarken, meyvedeki flavonoidler ve diğer yararlı bitkisel bileşikler de genel besin değerini artırıyor.

K vitamini ve manganez açısından güçlü bir kaynak olan yaban mersini, kemik sağlığını ve enerji metabolizmasını destekliyor.

K vitamini ve manganez açısından güçlü bir kaynak olan yaban mersini, kemik sağlığını ve enerji metabolizmasını destekliyor.

Yaban mersini, K vitamini ve manganez mineralinin de güçlü bir kaynağı sayılıyor. K vitamini kemik sağlığının korunmasında ve kanın normal pıhtılaşma süreçlerinde görev alıyor. Manganez ise vücuttaki enerji metabolizmasının düzenlenmesinde ve çeşitli biyolojik süreçlerin yürütülmesinde rol oynuyor.

Uzmanlar yaban mersininin kahvaltıda yoğurt ve kuruyemişle birlikte tüketilmesini, bulunamadığında ise şekersiz dondurulmuş ürün tercih edilmesini öneriyor.

Uzmanlar yaban mersininin kahvaltıda yoğurt ve kuruyemişle birlikte tüketilmesini, bulunamadığında ise şekersiz dondurulmuş ürün tercih edilmesini öneriyor.

Beslenme uzmanları, yaban mersininin kahvaltida tek başına tüketilmesi yerine yoğurt ve kuruyemiş gibi protein içeren besinlerle birlikte yenmesinin daha dengeli, besleyici ve uzun süre tok tutan bir öğün sağlayacağını vurguluyor. Taze yaban mersini bulunamadığında ise ilave şeker içermeyen dondurulmuş ürünler tercih edilebiliyor.

Uzmanlar ayrıca meyvelerin suyunun sıkılmak yerine bütün halde tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Böylece meyvenin doğal lifinden tam olarak yararlanılıyor ve uzun süreli tokluk sağlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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