Psikolog Açıkladı: İşleri Hep Son Dakikaya Bırakan Kişilerin Ortak Noktası

Ballesteros, ilk olarak görevin kaygı, korku, güvensizlik ya da can sıkıntısı yaratıp yaratmadığının fark edilmesini öneriyor. Büyük işlerin küçük ve basit adımlara bölünmesi, istek duymayı beklemeden başlanması da tavsiyeleri arasında. Ertelemenin hangi durumlarda ortaya çıktığını görmek de kalıpları tanımada işe yarıyor.

Psikolog ayrıca bir işi ertelemeden önce kendimize 'Hangi duygudan kaçıyorum?' diye sormamızı öneriyor. Ona göre asıl anahtar, geri çekilmek yerine başlangıçtaki rahatsızlığa katlanmayı öğrenmek.