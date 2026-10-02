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Psikolog Açıkladı: İşleri Hep Son Dakikaya Bırakan Kişilerin Ortak Noktası

Psikolog Açıkladı: İşleri Hep Son Dakikaya Bırakan Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 14:57
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İş ya da okul fark etmeksizin birçok kişi görevlerini son ana bıraktığı için kendini suçluyor. Psikolog Bárbara Ballesteros ise bu davranışın irade eksikliğiyle açıklanamayacağını söylüyor. Uzmana göre asıl sebep, kişinin duygularıyla kurduğu ilişkide yatıyor.

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Kaynak: TN

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Ballesteros'a göre erteleme, kişiyi rahatsız eden duygulardan kaçmanın bir yolu olarak çalışıyor.

Ballesteros'a göre erteleme, kişiyi rahatsız eden duygulardan kaçmanın bir yolu olarak çalışıyor.

Uzman, kendi internet sitesinde yayımladığı yazıda 'Bu irade eksikliği değil, harekete geçirmeyi öğrendiğiniz bir döngü' diyor.

Bir görev kaygı, güvensizlik ya da sıkıntı yaratıyorsa, onu ertelemek anında bir rahatlama hissi veriyor. Ancak bu etki kalıcı olmuyor ve ilerleyen süreçte suçluluk, kendini eleştirme ve daha fazla baskı ortaya çıkabiliyor.

Erteleme zamanla kısır bir döngüye dönüşerek otomatik bir alışkanlık haline gelebiliyor.

Erteleme zamanla kısır bir döngüye dönüşerek otomatik bir alışkanlık haline gelebiliyor.

Rahatsızlık ertelemeye, erteleme geçici rahatlamaya yol açıyor. Son teslim tarihi yaklaştıkça baskı artıyor ve iş daha da zorlaşıyor. Bu davranış zamanla tekrarlandığında otomatik bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Kişi sonuçlarının farkında olsa bile ertelemekten vazgeçmekte zorlanabiliyor.

Uzmanın önerileri arasında duyguları tanımak, görevleri küçük adımlara bölmek ve isteksizken de başlamak yer alıyor.

Uzmanın önerileri arasında duyguları tanımak, görevleri küçük adımlara bölmek ve isteksizken de başlamak yer alıyor.

Ballesteros, ilk olarak görevin kaygı, korku, güvensizlik ya da can sıkıntısı yaratıp yaratmadığının fark edilmesini öneriyor. Büyük işlerin küçük ve basit adımlara bölünmesi, istek duymayı beklemeden başlanması da tavsiyeleri arasında. Ertelemenin hangi durumlarda ortaya çıktığını görmek de kalıpları tanımada işe yarıyor.

Psikolog ayrıca bir işi ertelemeden önce kendimize 'Hangi duygudan kaçıyorum?' diye sormamızı öneriyor. Ona göre asıl anahtar, geri çekilmek yerine başlangıçtaki rahatsızlığa katlanmayı öğrenmek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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