Psikolog Açıkladı: İşleri Hep Son Dakikaya Bırakan Kişilerin Ortak Noktası
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Ballesteros'a göre erteleme, kişiyi rahatsız eden duygulardan kaçmanın bir yolu olarak çalışıyor.
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Erteleme zamanla kısır bir döngüye dönüşerek otomatik bir alışkanlık haline gelebiliyor.
Uzmanın önerileri arasında duyguları tanımak, görevleri küçük adımlara bölmek ve isteksizken de başlamak yer alıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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