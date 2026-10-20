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Kaz Dağları'nda Yeni Bir Böcek Türü Keşfedildi: Sadece Tek Bir Bitkiyle Besleniyor

Kaz Dağları'nda Yeni Bir Böcek Türü Keşfedildi: Sadece Tek Bir Bitkiyle Besleniyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 16:53
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Çanakkale'nin Kaz Dağları'nda, dünya bilimi için yeni bir böcek türü keşfedildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök tarafından bulunan tür, yalnızca 'kardikeni' olarak bilinen bir bitki üzerinde beslenerek yaşıyor.

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Kaynak: IHA

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Kaz Dağları'nın Sarıkız Tepesi'nde yürütülen arazi çalışmaları sırasında dünya bilimi için yeni bir tür keşfedildi.

Kaz Dağları'nın Sarıkız Tepesi'nde yürütülen arazi çalışmaları sırasında dünya bilimi için yeni bir tür keşfedildi.

Çanakkale'nin Bayramiç sınırları içindeki Kaz Dağları'nın 1705 metre yükseklikteki Sarıkız Tepesi'nde yürütülen arazi çalışmaları sırasında, bölgede 'kardikeni' olarak bilinen Acantholimon ulicinum bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü bulundu. Keşfedilen yeni türün yalnızca tek bir bitki üzerinde hayatını sürdürmesi keşfi daha şaşırtıcı kıldı. Doç. Dr. Şahin Kök, Kaz Dağları'nda daha önce de yeni bir böcek türü keşfetmişti.

Türe, yalnızca üzerinde beslendiği konukçu bitkiye özgü olduğu için 'Anuromyzus acantholimonis' adı verildi.

Yeni türün dünyadaki yakın akrabaları ayrıntılı olarak incelendi ve çalışma Zootaxa dergisinde yayımlandı.

Yeni türün dünyadaki yakın akrabaları ayrıntılı olarak incelendi ve çalışma Zootaxa dergisinde yayımlandı.

Doç. Dr. Şahin Kök ile birlikte Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, yeni türün dünyadaki tüm yakın akraba türleri ayrıntılı olarak incelendi ve kapsamlı bir morfolojik revizyon gerçekleştirildi.

Yeni türün keşfini ve yakın akrabalarının morfolojik revizyonunu içeren makale, hayvansal taksonomi alanının otorite dergilerinden 'Zootaxa'da yayımlandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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