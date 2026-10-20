Kaz Dağları'nda Yeni Bir Böcek Türü Keşfedildi: Sadece Tek Bir Bitkiyle Besleniyor

Çanakkale'nin Bayramiç sınırları içindeki Kaz Dağları'nın 1705 metre yükseklikteki Sarıkız Tepesi'nde yürütülen arazi çalışmaları sırasında, bölgede 'kardikeni' olarak bilinen Acantholimon ulicinum bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü bulundu. Keşfedilen yeni türün yalnızca tek bir bitki üzerinde hayatını sürdürmesi keşfi daha şaşırtıcı kıldı. Doç. Dr. Şahin Kök, Kaz Dağları'nda daha önce de yeni bir böcek türü keşfetmişti.

Türe, yalnızca üzerinde beslendiği konukçu bitkiye özgü olduğu için 'Anuromyzus acantholimonis' adı verildi.