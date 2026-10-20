Kaz Dağları'nda Yeni Bir Böcek Türü Keşfedildi: Sadece Tek Bir Bitkiyle Besleniyor
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Çanakkale'nin Kaz Dağları'nda, dünya bilimi için yeni bir böcek türü keşfedildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök tarafından bulunan tür, yalnızca 'kardikeni' olarak bilinen bir bitki üzerinde beslenerek yaşıyor.
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Kaynak: IHA
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Kaz Dağları'nın Sarıkız Tepesi'nde yürütülen arazi çalışmaları sırasında dünya bilimi için yeni bir tür keşfedildi.
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Yeni türün dünyadaki yakın akrabaları ayrıntılı olarak incelendi ve çalışma Zootaxa dergisinde yayımlandı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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