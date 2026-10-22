National Geographic 2027'de Mutlaka Gidilmesi Gereken 25 Yeri Açıkladı

Yeni yılda nereye gideceğinize henüz karar vermediyseniz, National Geographic işinizi kolaylaştırdı. Derginin dünyanın dört bir yanındaki yazar, fotoğrafçı ve kaşiflerinin katkısıyla hazırlanan Best of the World 2027 listesi, altı kıtadan 25 rotayı bir araya getiriyor. Listede yeni açılan milli parklar, geçmişini yeniden canlandıran antik şehirler, 1000. yılını kutlayan bölgeler ve ilk kez yürüyüşe açılan patikalar var.

Üstelik bazı duraklarda 2027'de bir daha kolay kolay görülmeyecek olaylar yaşanacak. Şimdiden söyleyelim, listede Türkiye yok.

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