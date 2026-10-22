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National Geographic 2027'de Mutlaka Gidilmesi Gereken 25 Yeri Açıkladı

National Geographic 2027'de Mutlaka Gidilmesi Gereken 25 Yeri Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 09:37
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Yeni yılda nereye gideceğinize henüz karar vermediyseniz, National Geographic işinizi kolaylaştırdı. Derginin dünyanın dört bir yanındaki yazar, fotoğrafçı ve kaşiflerinin katkısıyla hazırlanan Best of the World 2027 listesi, altı kıtadan 25 rotayı bir araya getiriyor. Listede yeni açılan milli parklar, geçmişini yeniden canlandıran antik şehirler, 1000. yılını kutlayan bölgeler ve ilk kez yürüyüşe açılan patikalar var. 

Üstelik bazı duraklarda 2027'de bir daha kolay kolay görülmeyecek olaylar yaşanacak. Şimdiden söyleyelim, listede Türkiye yok.

Kaynak

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1. Vestland, Norveç

1. Vestland, Norveç

Norveç'in güneybatısındaki Vestland, göğe uzanan kayalıkları, turkuaz suları ve şelaleleriyle adeta İskandinav mitolojisinden fırlamış bir bölge. Dünyanın en uzun beşinci fiyordu Hardangerfjord, Folgefonna Buzulu ve gölün 700 metre üzerine uzanan Troll Dili kayalığı burada. Bölgenin kalbindeki Bergen'de Hansa döneminden kalma rengarenk ahşap evleriyle Bryggen rıhtımını gezebilir, ikinci Michelin yıldızını yeni alan Gaptrast'ta modern İskandinav mutfağını tadabilirsiniz. Oslo'dan kalkan ve artık yatarak seyahat edilebilen koltuklara sahip yedi saatlik gece treni de yolculuğun bir parçası.

2. Penang, Malezya

2. Penang, Malezya

Malezya'nın Penang eyaleti, UNESCO korumasındaki George Town sokaklarından yağmur ormanlarıyla çevrili plajlara uzanan bir rota sunuyor. 2027'de açılması planlanan yeni teleferik, ziyaretçileri botanik bahçelerinden Penang Tepesi'nin zirvesine 10 dakikadan kısa sürede çıkaracak. George Town'da 20. yüzyıl başından kalma bir Çin klan malikanesi otele dönüştürüldü. Anakarada ise Sungai Juru Nehri boyunca mangrov ormanlarını keşfeden tekne turları var.

3. Luksor, Mısır

3. Luksor, Mısır

2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, dünyanın en büyük açık hava müzesi sayılan Luksor'u altı dakikadan uzun süre karanlığa gömecek. Karnak ve Luksor tapınakları, Krallar Vadisi ve Tutankamon'un mezarı zaten yılın her günü görülmeye değer. Howard Carter'ın Tutankamon'un mezarını bulduğunu duyurduğu ve Agatha Christie'nin sık sık kaldığı tarihi Winter Palace oteli Temmuz'da yeniden açılıyor. Mısır'ın ilk lüks yataklı turist treni Guardian of the Nile da Kahire ile Asvan arasında Luksor'a uğrayarak sefer yapacak.

4. Madison, Wisconsin, ABD

4. Madison, Wisconsin, ABD

Mendota ve Monona gölleri arasındaki bir kıstakta kurulan Madison, üniversite şehri canlılığını yeşil alanlarla buluşturuyor. 300 civarında parkı ve 320 kilometreyi aşan bisiklet ve yürüyüş yoluyla ABD'nin en bisiklet dostu şehirlerinden biri sayılıyor. Yaz cumartesileri 20 bine yakın kişi ülkenin yalnızca üreticilerin satış yaptığı en büyük pazarı Dane County Farmers Market'e akın ediyor. Temmuz 2026'da açılan Madison Public Market de şehrin yeni lezzet durağı.

5. Porto Riko

5. Porto Riko

Bad Bunny'nin Super Bowl devre arası şovu ve Grammy'de Yılın Albümü ödülüyle dünyanın gündemine giren Porto Riko, Batı Afrika, yerli Taino ve İspanyol etkilerinin harmanlandığı kültürüyle listede. San Juan'ın doğusundaki Loíza'da bomba ve plena dans dersleri alıp Temmuz'daki rengarenk maskeli Festival de Santiago Apóstol'e katılabilirsiniz. Taino Rotası kutsal mağaraları ve kaya oymalarıyla adanın yerli geçmişini anlatıyor. Ocak ayında dört gün süren Fiestas de la Calle San Sebastián ise Eski San Juan sokaklarını yüz binlerce kişiyle dolduruyor.

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6. Dumfries ve Galloway, İskoçya

6. Dumfries ve Galloway, İskoçya

İskoçya'nın ulusal şairi Robert Burns'ün şiirlerine konu ettiği bu sakin bölge, 2027 yazının ortasında açılacak İskoç Karanlık Gökyüzü Gözlemevi ile yıldız meraklılarının yeni adresi olacak. 330 kilometreyi aşan yeni Gallovidian Gravel bisiklet rotası ve yarımadayı çevreleyen 134 kilometrelik Rhins of Galloway kıyı patikası da yeni açıldı. Birleşik Krallık'taki tek üçgen kale olan Caerlaverock Kalesi 2027 boyunca 750. yaşını kutlayacak.

7. Niigata, Japonya

7. Niigata, Japonya

Japonya'nın efsanevi kar yağışlarıyla bilinen 'kar ülkesi' Niigata, 2027'de dünyanın en büyük açık hava sanat festivali Echigo Tsumari Sanat Trienali'ne ev sahipliği yapacak. Temmuz-Kasım arası 200 köye yayılan festivalde terk edilmiş okullar, teraslanmış pirinç tarlaları ve dağ tünelleri sanat eserlerine dönüşecek. Uzun ve soğuk kışlar bölgede güçlü bir sake ve fermente gıda kültürü doğurmuş. Nagaoka'daki Hakko Trip rotası, miso üreticilerinden kar depolarında olgunlaştırılan sake üretilen imalathanelere kadar uzanıyor.

8. Chengdu, Çin

8. Chengdu, Çin

Dev pandaları ve dili uyuşturan acı güveçleriyle bilinen Chengdu, 2027'de çok özel bir yıldönümü kutluyor: Yazılı hiçbir kayıt bırakmadan tarihten silinen Bronz Çağı uygarlığı Shu Krallığı'nın ilk izinin bulunmasının 100. yılı. Sanxingdui Müzesi'nde altın maskeler ve 2,6 metrelik bronz heykel sergileniyor, şehir merkezindeki Jinsha Müzesi ise Nisan'da yenilenerek yeniden açılıyor. UNESCO Gastronomi Şehri unvanına sahip Chengdu'da 160 yıllık mapo tofu lokantasından gece yarısı kuyruk oluşan güveççilere kadar her köşe ayrı bir lezzet durağı.

9. Pasifik Kıyı Otoyolu, Kaliforniya, ABD

9. Pasifik Kıyı Otoyolu, Kaliforniya, ABD

Big Sur yakınlarındaki heyelanlar yüzünden üç yıl kapalı kalan efsanevi otoyolun en ikonik bölümü yeniden açıldı. Rotanın güney ucundaki Laguna Beach, 2027'de 100. yılını sanatçı kolonisi geçmişini kutlayan bir projeyle anıyor. Lompoc'ta 30'u aşkın duvar resminden oluşan bir yürüyüş rotası var, nüfusu yalnızca 18 olan Harmony kasabasında ise cam üflemeyi deneyebilirsiniz. Kuzeyde Mendocino'nun sisli burunları hala sanatçı atölyeleriyle dolu.

10. Jaipur, Hindistan

10. Jaipur, Hindistan

Rajasthan eyaletinin başkenti Jaipur, 2027'de 300 yaşına giriyor. Şehir her yıl yaklaşık 400 bin kişiyi ağırlayan ve dünyanın en büyük edebiyat festivallerinden biri olan Jaipur Edebiyat Festivali'nin 20.'sine 14-18 Ocak'ta ev sahipliği yapacak. Amber ve Jaigarh kaleleri, petek görünümlü cephesiyle 'Rüzgarlar Sarayı' Hawa Mahal ve dünyanın en büyük taş güneş saatine sahip Jantar Mantar gözlemevi şehrin kaçırılmaması gereken durakları. Johari ve Chandpole pazarları ise el yapımı Hint zanaatlarının hazinesi.

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Listenin geri kalanında hangi yerler var?

Listenin geri kalanında hangi yerler var?

National Geographic'in 2027 listesindeki diğer 15 yer şöyle: 

  • Grenada

  • Salvador, Brezilya

  • Cape Froward, Şili

  • Santander, İspanya

  • Normandiya, Fransa

  • Güney Ozarklar, ABD

  • Halifax, Kanada

  • Transkafkasya Patikası, Ermenistan

  • Melbourne, Avustralya

  • Leipzig, Almanya

  • Baltimore, ABD

  • Malavi

  • Maya Ka'an, Meksika

  • Gdańsk, Sopot ve Gdynia'dan oluşan Tricity, Polonya

  • Kuélap, Peru

Okurların oylarıyla belirlenen ödülün sahibi ise Los Angeles'a bir saatlik feribot mesafesindeki Catalina Adası oldu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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