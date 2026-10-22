National Geographic 2027'de Mutlaka Gidilmesi Gereken 25 Yeri Açıkladı
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Yeni yılda nereye gideceğinize henüz karar vermediyseniz, National Geographic işinizi kolaylaştırdı. Derginin dünyanın dört bir yanındaki yazar, fotoğrafçı ve kaşiflerinin katkısıyla hazırlanan Best of the World 2027 listesi, altı kıtadan 25 rotayı bir araya getiriyor. Listede yeni açılan milli parklar, geçmişini yeniden canlandıran antik şehirler, 1000. yılını kutlayan bölgeler ve ilk kez yürüyüşe açılan patikalar var.
Üstelik bazı duraklarda 2027'de bir daha kolay kolay görülmeyecek olaylar yaşanacak. Şimdiden söyleyelim, listede Türkiye yok.
1. Vestland, Norveç
2. Penang, Malezya
3. Luksor, Mısır
4. Madison, Wisconsin, ABD
5. Porto Riko
6. Dumfries ve Galloway, İskoçya
7. Niigata, Japonya
8. Chengdu, Çin
9. Pasifik Kıyı Otoyolu, Kaliforniya, ABD
10. Jaipur, Hindistan
Listenin geri kalanında hangi yerler var?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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