Bişkek'e Uçuş Aramaları Yüzde 501 Arttı: Skyscanner 2027'nin Yükselen 10 Rotasını Açıkladı

Skyscanner'ın verilerine göre Hurgada'ya yönelik uçuş aramaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 186 arttı. Mısır'ın bu kenti artık pek de keşfedilmemiş bir yer sayılmıyor ama popülerliğini yine de artırmayı sürdürüyor.