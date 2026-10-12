Bişkek'e Uçuş Aramaları Yüzde 501 Arttı: Skyscanner 2027'nin Yükselen 10 Rotasını Açıkladı
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Seyahat arama motoru Skyscanner, 2027'de adını duyuracak rotaları açıkladı. Şirket listeyi, gidiş dönüş uçuş aramalarında bir önceki yıla göre en büyük artışın görüldüğü destinasyonlara bakarak hazırladı. Listenin başında uçuş aramaları yüzde 501 artan Bişkek var, onu Mısır, İsveç, İtalya ve Yunanistan'daki rotalar izliyor.
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Bişkek'e uçuş aramaları yüzde 501 arttı.
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İkinci sırada Mısır'ın Hurgada kenti var.
Malmö listeye üçüncü sıradan girdi.
İlk beşi iki Akdeniz adası tamamladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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