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Bişkek'e Uçuş Aramaları Yüzde 501 Arttı: Skyscanner 2027'nin Yükselen 10 Rotasını Açıkladı

Bişkek'e Uçuş Aramaları Yüzde 501 Arttı: Skyscanner 2027'nin Yükselen 10 Rotasını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 17:27
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Seyahat arama motoru Skyscanner, 2027'de adını duyuracak rotaları açıkladı. Şirket listeyi, gidiş dönüş uçuş aramalarında bir önceki yıla göre en büyük artışın görüldüğü destinasyonlara bakarak hazırladı. Listenin başında uçuş aramaları yüzde 501 artan Bişkek var, onu Mısır, İsveç, İtalya ve Yunanistan'daki rotalar izliyor.

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Bişkek'e uçuş aramaları yüzde 501 arttı.

Bişkek'e uçuş aramaları yüzde 501 arttı.

Skyscanner'ın birinci sıraya yerleştirdiği Kırgızistan'ın başkentinden dağlara uzanmak da mümkün. Buzulları gören manzaraları ve dağ patikalarıyla Ala-Arça Milli Parkı, şehirden kolayca ulaşılabilen bir kaçış noktası olarak gösteriliyor.

İkinci sırada Mısır'ın Hurgada kenti var.

İkinci sırada Mısır'ın Hurgada kenti var.

Skyscanner'ın verilerine göre Hurgada'ya yönelik uçuş aramaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 186 arttı. Mısır'ın bu kenti artık pek de keşfedilmemiş bir yer sayılmıyor ama popülerliğini yine de artırmayı sürdürüyor.

Malmö listeye üçüncü sıradan girdi.

Malmö listeye üçüncü sıradan girdi.

İsveç'in Malmö kentine yönelik uçuş aramaları yüzde 103 arttı. Artışın arkasında, şehre ulaşımı kolaylaştıran yeni rotalar var.

İlk beşi iki Akdeniz adası tamamladı.

İlk beşi iki Akdeniz adası tamamladı.

Sicilya'nın batı ucundaki Trapani'ye yönelik uçuş aramaları yüzde 95 arttı. Trapani, Sicilya'nın en güzel plajlarından biri olarak gösterilen San Vito Lo Capo'ya yaklaşık bir saatlik sürüş mesafesinde. Yunanistan'ın Sisam Adası yüzde 75 artışla beşinci sırada yer alırken, listenin geri kalanında Çin'in Çongçing kenti yüzde 70, Vietnam'ın Da Nang kenti yüzde 68, Yeşil Burun Adaları'ndaki Sal Adası yüzde 67, Finlandiya'daki Kittilä yüzde 65 ve Guatemala yüzde 63 artışla geliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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