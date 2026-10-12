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2027'nin En Gözde Balayı Rotası Belli Oldu: Komşu Ülke Birinci

2027'nin En Gözde Balayı Rotası Belli Oldu: Komşu Ülke Birinci

İtalya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 15:04
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Balayı denildiği zaman akıllara hep romantik tatil yerleri gelir. Bugüne kadar da balayı çiftlerinin tercihi İtalya olmuştu. Venedik'te gondol turları, Amalfi Kıyısı'nda gün batımında akşam yemekleri, Trevi Çeşmesi'nde verilen sözler... 'Evet' demenin ardından bundan daha romantik bir rota hayal etmek neredeyse imkânsız. Daha doğrusu, imkansızdı.

Görünüşe göre, 2027'deki balayı tercihleri değişti!

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Zirvenin yeni sahibi: Yunanistan!

Zirvenin yeni sahibi: Yunanistan!

2027 Virtuoso Luxe Report'a göre Yunanistan, İtalya'nın uzun süredir devam eden saltanatına son verdi ve dünyanın en çok tercih edilen lüks balayı rotası oldu. 50'den fazla ülkede 3.100'ü aşkın seyahat danışmanıyla yapılan ankette İtalya, 2026'da birinci olduğu listede bu yıl dördüncü sıraya kadar geriledi. Yani kıl payı kaybedilmiş bir ikincilik söz konusu değil!

Yunanistan'ın romantik cazibesini anlamak hiç de zor değil.

Yunanistan'ın romantik cazibesini anlamak hiç de zor değil.

Santorini'nin bembeyaz köyleri ve büyüleyici gün batımları, Milos'un saklı koyları, Girit'te deniz kenarında akşam yemekleri... Yunanistan, çıplak ayakla geçirilecek sakin plaj tatillerinden beş yıldızlı ada turlarına kadar her şeyi sunuyor.

Üstelik çiftler artık klasik rotalarla yetinmiyor.

Üstelik çiftler artık klasik rotalarla yetinmiyor.

Virtuoso'ya bağlı seyahat danışmanı Kayla Zeigler'a göre balayı çiftleri, klasik Santorini-Mykonos ikilisinin yerine Paros, Milos ve Girit gibi adalara yöneliyor. Zeigler, lüksten ödün vermeyen ama daha sakin ve otantik deneyimlere talebin arttığını söylüyor. Butik oteller, özel turlar ve yerel kültürü yakından tanıma fırsatı öne çıkıyor.

İkinci sırada Bali var.

İkinci sırada Bali var.

Virtuoso sıralamasına göre 2027'de en çok talep gören balayı rotaları listesinde Endonezya'nın cennet adası Bali ikinci sırada yer alıyor. Bali, her zamanki popülerliğini korumaya devam ediyor.

Üçüncü sırada Maldivler yer alıyor.

Üçüncü sırada Maldivler yer alıyor.

Turkuaz suların üzerindeki villalarıyla Maldivler, balayı çiftlerinin vazgeçemediği rotalardan biri olmaya devam ediyor ve listede üçüncü sırada. Maldivler, birçok kişinin hayallerini süslüyor.

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İtalya 4. sıraya geriledi ama gözden düşmüş değil!

İtalya 4. sıraya geriledi ama gözden düşmüş değil!

İtalya, Virtuoso'nun 2027 için en gözde küresel lüks destinasyonlar listesinde Japonya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Aile ve solo seyahatlerde ise hâlâ bir numara. Yunanistan da genel listede dördüncü sırada; bu da balayındaki başarısının daha geniş bir ilginin parçası olduğunu gösteriyor.

Listeyi Fransız Polinezyası tamamlıyor.

Listeyi Fransız Polinezyası tamamlıyor.

İlk beşin son sırasında Fransız Polinezyası var. Kısacası İtalya balayı yarışından çekilmiş değil ama 2027'de evlilik hayatına ilk büyük maceralarıyla başlayacak çiftlerin kalbini Yunanistan çalmış görünüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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