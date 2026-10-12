2027'nin En Gözde Balayı Rotası Belli Oldu: Komşu Ülke Birinci
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Balayı denildiği zaman akıllara hep romantik tatil yerleri gelir. Bugüne kadar da balayı çiftlerinin tercihi İtalya olmuştu. Venedik'te gondol turları, Amalfi Kıyısı'nda gün batımında akşam yemekleri, Trevi Çeşmesi'nde verilen sözler... 'Evet' demenin ardından bundan daha romantik bir rota hayal etmek neredeyse imkânsız. Daha doğrusu, imkansızdı.
Görünüşe göre, 2027'deki balayı tercihleri değişti!
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Zirvenin yeni sahibi: Yunanistan!
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Yunanistan'ın romantik cazibesini anlamak hiç de zor değil.
Üstelik çiftler artık klasik rotalarla yetinmiyor.
İkinci sırada Bali var.
Üçüncü sırada Maldivler yer alıyor.
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İtalya 4. sıraya geriledi ama gözden düşmüş değil!
Listeyi Fransız Polinezyası tamamlıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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