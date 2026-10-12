2027'nin En Gözde Balayı Rotası Belli Oldu: Komşu Ülke Birinci

2027 Virtuoso Luxe Report'a göre Yunanistan, İtalya'nın uzun süredir devam eden saltanatına son verdi ve dünyanın en çok tercih edilen lüks balayı rotası oldu. 50'den fazla ülkede 3.100'ü aşkın seyahat danışmanıyla yapılan ankette İtalya, 2026'da birinci olduğu listede bu yıl dördüncü sıraya kadar geriledi. Yani kıl payı kaybedilmiş bir ikincilik söz konusu değil!