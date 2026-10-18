Time Out 2027'de Daha Fazla İlgiyi Hak Eden 10 Seyahat Rotasını Açıkladı: Zirvede Romanya Var

Oviedo, yüzün üzerinde heykeliyle hem tarihi hem yeşil bir kent. Gijón'da Cimadevilla eski kenti ile geniş bir plaj yan yana, Avilés'te ise ortaçağ havası ve Centro Niemeyer kültür merkezi var. Bölgenin içeceği sidra, garsonun şişeyi başının üstünden bardağa dökmesiyle servis ediliyor.