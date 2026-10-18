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Time Out 2027'de Daha Fazla İlgiyi Hak Eden 10 Seyahat Rotasını Açıkladı: Zirvede Romanya Var

Time Out 2027'de Daha Fazla İlgiyi Hak Eden 10 Seyahat Rotasını Açıkladı: Zirvede Romanya Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 16:51
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Time Out dergisi, 2027 için turistlerden hak ettiği ilgiyi göremeyen 10 seyahat noktasını sıraladı. Listede Romanya'dan Çin'e, Kosta Rika'dan Fransa'ya uzanan on farklı rota yer alıyor ve bunların üçü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sıralamanın başında Doğu Karpatlar'ın kuzeydoğusundaki sakin bir bölge duruyor.

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Listenin birincisi Romanya'dan çıktı.

Listenin birincisi Romanya'dan çıktı.

Doğu Karpatlar'ın kuzeydoğusundaki Bukovina, Romanya'nın 1.400 kilometrelik Via Transilvanica yürüyüş rotasının başladığı yer. UNESCO listesindeki sekiz boyalı manastır bu bölgede bulunuyor ve Ciocănești'de Ulusal Boyalı Yumurta Müzesi'ne uğramak mümkün. Turist kalabalığı az, geleneksel yaşam ise büyük ölçüde korunmuş.

Bizonlar burada serbestçe dolaşıyor.

Bizonlar burada serbestçe dolaşıyor.

Güney Dakota'daki Badlands'te serbest dolaşan bizonların yanında fosiller de görülüyor. Custer State Park, Yellowstone'dan sonra ülkenin en büyük ikinci bizon sürüsüne ev sahipliği yapıyor ve eylülde düzenlenen Buffalo Roundup'ta yaklaşık 60 kovboy 1.600 bizonu bir araya topluyor. 14 millik Needles Highway manzara yolu, Rushmore Dağı Anıtı ve yapımı hâlâ süren Crazy Horse Anıtı da rotanın duraklarından.

Yemek meraklıları Asturias'a gitmeli.

Yemek meraklıları Asturias'a gitmeli.

Oviedo, yüzün üzerinde heykeliyle hem tarihi hem yeşil bir kent. Gijón'da Cimadevilla eski kenti ile geniş bir plaj yan yana, Avilés'te ise ortaçağ havası ve Centro Niemeyer kültür merkezi var. Bölgenin içeceği sidra, garsonun şişeyi başının üstünden bardağa dökmesiyle servis ediliyor.

Tembel hayvanlar da kambur balinalar da burada.

Tembel hayvanlar da kambur balinalar da burada.

Kosta Rika'daki Osa Yarımadası, gezegendeki biyoçeşitliliğin yaklaşık yüzde 2'sini barındırıyor. Corcovado Ulusal Parkı'nda tembel hayvanlar, Golfo Dulce'de ise kambur balinalar ve timsahlar görülüyor. Parka girmek için lisanslı bir rehberle önceden ayarlama yapmak gerekiyor.

Peru'nun bulut ormanları bu bölgede.

Peru'nun bulut ormanları bu bölgede.

San Martín'de, Yukarı Peru Amazonu'nun bulut ormanlarında kolibriler, tembel hayvanlar ve jaguarlar yaşıyor. Salto de la Bruja, yani Cadının Sıçrayışı şelalelerinin altındaki havuzda yerel aileler yüzüyor. 120 hektarlık Cordillera Escalera koruma alanındaki Bosque Guardian Lodge'da odalarda pencere yerine sivrisinek ağı kullanılıyor.

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Algarve'nin kalabalıksız bir benzeri.

Algarve'nin kalabalıksız bir benzeri.

Portekiz'in Alentejo bölgesindeki Zambujeira do Mar, Algarve ve Cornwall'a benzeyen ama daha sakin sahiller sunuyor. Mavi Bayraklı Praia de Zambujeira do Mar'da kayalık tepelerden denize küçük bir şelale akıyor. MEO Sudoeste müzik festivalinin yapıldığı hafta sonu dışında turist yoğunluğu düşük kalıyor, Noel'de ise Capela de Nossa Senhora do Mar'da uçurum kıyısında ilahi gösterisi yapılıyor.

Eski bakır kasabası sanatçıların yeri oldu.

Eski bakır kasabası sanatçıların yeri oldu.

Arizona'da Meksika sınırına yaklaşık 10 mil uzaklıktaki Bisbee, bugün sanatçı ve müzisyenlerin yaşadığı eski bir bakır madeni kasabası. Warner Hotel'deki Earl's Cafe'de canlı müzik dinlenebiliyor, eski Woolworth mağazasındaki Object Hotel'in odaları gecelik 50 dolardan başlıyor. 1902'den beri hizmet veren St Elmo's, Arizona'nın en uzun süredir açık barı olarak biliniyor ve yakında Lowell hayalet kasabası var.

Hong Kong'dan metroyla yaklaşık 40 dakika.

Hong Kong'dan metroyla yaklaşık 40 dakika.

Shenzhen'de OCT Loft adlı eski fabrika kompleksi plak dükkânlarına ve galerilere dönüşmüş durumda. Luohu'daki Queen Spa ve Water Cube gibi spalar 7/24 açık ve içlerinde yemek ile karaoke odaları da var. Doğa Tarihi Müzesi'nin çatı bahçesi ile 26 metrelik Mamenchisaurus iskeleti ziyaretçileri bekliyor, sokaklarda ise sürücüsüz robotaksiler dolaşıyor.

Côte d'Azur'un sakin kardeşi.

Côte d'Azur'un sakin kardeşi.

Marsilya'nın yaklaşık bir saat batısındaki Carry-le-Rouet, La Côte Bleu'de küçük bir balıkçı kasabası. Kayalık kıyılar, turkuaz sular ve taze deniz ürünleri St. Tropez ile Cannes'ı anımsatıyor ama maliyeti çok daha düşük. Komedyen Fernandel'in adını taşıyan Plage Fernandel, 4 kilometrelik Sentier du Lézard yürüyüş yolu, okyanus temalı Hotel Bleu ve otelin restoranı L'Oursin kasabanın durakları arasında.

Yosemite'ye doğudan giden yol.

Yosemite'ye doğudan giden yol.

Kaliforniya'daki Tioga Geçidi, Sierra Nevada'nın içinden kıvrılarak geçiyor. Yol boyunca Olmsted Point'ten Half Dome manzarası, Tenaya Gölü'ndeki yansımalar ve Tuolumne Meadows'taki gün batımları görülebiliyor, Clouds Rest, Soda Springs ve Pacific Crest Trail'in bir bölümü de yürüyüşçüleri bekliyor. Geçit kışın, genellikle Kasım başından Mayıs'a kadar kapalı kalıyor ve açılış tarihleri Ulusal Park Servisi'nin sitesinde yayımlanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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