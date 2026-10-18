Time Out 2027'de Daha Fazla İlgiyi Hak Eden 10 Seyahat Rotasını Açıkladı: Zirvede Romanya Var
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Time Out dergisi, 2027 için turistlerden hak ettiği ilgiyi göremeyen 10 seyahat noktasını sıraladı. Listede Romanya'dan Çin'e, Kosta Rika'dan Fransa'ya uzanan on farklı rota yer alıyor ve bunların üçü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sıralamanın başında Doğu Karpatlar'ın kuzeydoğusundaki sakin bir bölge duruyor.
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Listenin birincisi Romanya'dan çıktı.
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Bizonlar burada serbestçe dolaşıyor.
Yemek meraklıları Asturias'a gitmeli.
Tembel hayvanlar da kambur balinalar da burada.
Peru'nun bulut ormanları bu bölgede.
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Algarve'nin kalabalıksız bir benzeri.
Eski bakır kasabası sanatçıların yeri oldu.
Hong Kong'dan metroyla yaklaşık 40 dakika.
Côte d'Azur'un sakin kardeşi.
Yosemite'ye doğudan giden yol.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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