Bir Tatil Fotoğrafı Seç, Ruhunun Neye İhtiyacı Olduğunu Söyleyelim!

Her şeyin belirli bir düzen içinde ilerlemesi bazen güven verir, bazen de insanı bunaltabilir. Sorumluluklar, beklentiler ve tekrar eden alışkanlıklar arasında kendine ait alanı kaybetmiş olabilirsin. Tropik bir ada seçmen, hayatında daha fazla özgürlük, spontane kararlar ve yeni deneyimler için yer açma isteğini temsil ediyor olabilir. Belki de uzun zamandır her şeyi planlıyor, aksilik çıkmaması için ayrıntıları kontrol ediyor ve kendine pek fazla hareket alanı bırakmıyorsun. Ya da bir süredir kendi isteklerini ikinci plana atarak başkalarının programına göre yaşıyorsun. Ruhunun aradığı şey, her şeyi bırakıp gitmekten çok, kendi seçimlerini daha rahat yapabilmek olabilir. Bu dönemde rutinini küçük dokunuşlarla değiştirmeyi deneyebilirsin. Daha önce gitmediğin bir yere gitmek, tek başına bir etkinliğe katılmak, yeni bir şey öğrenmek veya uzun zamandır aklında olan bir planı hayata geçirmek sana iyi gelebilir. Her kararın büyük sonuçlar doğurması gerekmiyor. Bazen sadece kendi istediğin için bir şey yapmak bile ferahlatır.