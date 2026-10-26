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Her Gün İçtiğimiz Çay Dünyanın En İyisi Seçildi

Her Gün İçtiğimiz Çay Dünyanın En İyisi Seçildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 13:01
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Kahvaltıların ve sohbetlerin vazgeçilmezi Türk çayı, 'Dünyanın En İyi Çayları' adıyla paylaşılan bir listede ilk sıraya yerleşti. Listede Karadeniz'den bir çay daha yer alıyor.

İşte sıralama...

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Listenin zirvesinde Rize çayı yer alıyor.

Listenin zirvesinde Rize çayı yer alıyor.

Rize çayı; Hindistan'ın Darjeeling ve Assam çaylarını, İngiltere'nin Earl Grey ve English Breakfast harmanlarını geride bırakarak listenin birinci sırasına yerleşti.

Darjeeling ikinci, Assam ise üçüncü sırada yer aldı.

Karadeniz'in Tirebolu çayı da 11. sırayla ilk 15'e girdi.

Karadeniz'in Tirebolu çayı da 11. sırayla ilk 15'e girdi.

Listede yer alan ikinci Türk çayı Tirebolu'nun çayı oldu. Aromatik yapısıyla öne çıkan Tirebolu çayı; matcha, sencha ve gyokuro gibi ünlü Japon yeşil çaylarının önünde yer aldı.

İlk 10'da Hindistan ve İngiltere çayları ağırlıkta.

İlk 10'da Hindistan ve İngiltere çayları ağırlıkta.

1. Rize Çayı (Türkiye)

2. Darjeeling (Hindistan)

3. Assam (Hindistan)

4. Earl Grey (İngiltere)

5. English Breakfast (İngiltere)

6. Ceylon OP (Sri Lanka)

7. Keemun Black (Çin)

8. Lapsang Souchong (Çin)

9. Irish Breakfast (İrlanda)

10. Yunnan Dian Hong (Çin)

Listenin geri kalanında Japon ve Çin çayları öne çıkıyor.

Listenin geri kalanında Japon ve Çin çayları öne çıkıyor.

11. Tirebolu Çayı (Türkiye)

12. Nilgiri (Hindistan)

13. Kenya Siyah Çayı (Kenya)

14. Russian Caravan (Rusya/Çin)

15. Matcha (Japonya)

16. Longjing / Dragon Well (Çin)

17. Sencha (Japonya)

18. Gyokuro (Japonya)

19. Genmaicha (Japonya)

20. Gunpowder (Çin)

21. Fas Naneli Çayı

22. Biluochun (Çin)

23. Hojicha (Japonya)

24. Kukicha (Japonya)

25. Jasmine Pearls (Çin)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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