Her Gün İçtiğimiz Çay Dünyanın En İyisi Seçildi
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Kahvaltıların ve sohbetlerin vazgeçilmezi Türk çayı, 'Dünyanın En İyi Çayları' adıyla paylaşılan bir listede ilk sıraya yerleşti. Listede Karadeniz'den bir çay daha yer alıyor.
İşte sıralama...
Listenin zirvesinde Rize çayı yer alıyor.
Karadeniz'in Tirebolu çayı da 11. sırayla ilk 15'e girdi.
İlk 10'da Hindistan ve İngiltere çayları ağırlıkta.
Listenin geri kalanında Japon ve Çin çayları öne çıkıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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