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Yaşam
Rize'de Çay Hasadını Kurtardı, Ücret Olarak 2 Salatalık Aldı!

Rize'de Çay Hasadını Kurtardı, Ücret Olarak 2 Salatalık Aldı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 08:38
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Rize’nin Pekmezli köyünde çay hasadı sırasında elektrik kesilince yamaca toplanan çaylar teleferikle yukarı çekilemez hale geldi. Çay üreticisi, arkadaşının elektrikli otomobilini teleferiğe bağlayarak hasadı kurtardı. Yardımın karşılığı ise iki taze salatalık oldu.

İşte detaylar. 

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Hasat Sırasında Elektrik Kesildi

Hasat Sırasında Elektrik Kesildi

İHA'nın haberine göre olay, Rize'nin Pekmezli köyünde yaşandı. Çay üreticisi Alcan Katmer, 7 işçiyle dik bir yamaçta çay hasadı yaparken elektrik kesildi. Toplanan çaylar, yürüyerek taşınamayacak kadar aşağıdaydı.

Katmer, elektrik idaresini aradığında fırtına nedeniyle tellere ağaç devrildiğini öğrendi. Katmer'in aklına, arkadaşı İsmail Ceylan'ın daha önce Derepazarı'na bağlı Sandıktaş köyünde ev yaparken aletlerini elektrikli otomobilinin enerjisiyle çalıştırdığı geldi. Hemen arkadaşını aradı.

Köyde Adı "İsmail Ceryan" Kaldı

Köyde Adı "İsmail Ceryan" Kaldı

O sırada İspir yönüne giden Ceylan, arkadaşının çağrısı üzerine geri döndü. Ceylan, otomobilinin aracından cihazlara elektrik verebilme (V2L) özelliğini kullanarak teleferiği çalıştırdı ve yaklaşık 20 bez çay yukarı çekildi. Katmer ise arkadaşına teşekkür olarak o an aklına gelen hediyeyi verdi:

'Çaylarımızı sağ salim çektik. Hediye olarak da o an aklıma iki taze salatalık geldi.' diyen çay üreticisi, kulağa fıkra gibi o anları dile getirdi. 

Olay köyde duyulunca Ceylan'ın telefonu susmamaya başladı. Elektrik ya da salatalık isteyen köylüler onu aramaya başladı:

'Köyde duyulduktan sonra başıma dert açıldı. İsmail Ceylan'dım, köyde adım kaldı İsmail 'Ceryan'.' diyen İsmail Bey ise olanların ardından yaşananları aktardı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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