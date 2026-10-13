Rize'de Çay Hasadını Kurtardı, Ücret Olarak 2 Salatalık Aldı!

O sırada İspir yönüne giden Ceylan, arkadaşının çağrısı üzerine geri döndü. Ceylan, otomobilinin aracından cihazlara elektrik verebilme (V2L) özelliğini kullanarak teleferiği çalıştırdı ve yaklaşık 20 bez çay yukarı çekildi. Katmer ise arkadaşına teşekkür olarak o an aklına gelen hediyeyi verdi:

'Çaylarımızı sağ salim çektik. Hediye olarak da o an aklıma iki taze salatalık geldi.' diyen çay üreticisi, kulağa fıkra gibi o anları dile getirdi.

Olay köyde duyulunca Ceylan'ın telefonu susmamaya başladı. Elektrik ya da salatalık isteyen köylüler onu aramaya başladı:

'Köyde duyulduktan sonra başıma dert açıldı. İsmail Ceylan'dım, köyde adım kaldı İsmail 'Ceryan'.' diyen İsmail Bey ise olanların ardından yaşananları aktardı.