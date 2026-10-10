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Şimdiye Kadar Duyduğunuz En Tuhaf Ad-Soyad Kombinlerini Unutun: Bu İsimler Sosyal Medyayı Salladı

Şimdiye Kadar Duyduğunuz En Tuhaf Ad-Soyad Kombinlerini Unutun: Bu İsimler Sosyal Medyayı Salladı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 15:00
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Bildiğiniz tüm garip isimleri unutun! Çünkü bir X (Twitter) kullanıcısı, takipçilerine 'Bugüne dek duyduğunuz en garip ad-soyad kombini neydi?' sorusunu yöneltti ve sosyal medyanın dehlizlerinden birbirinden efsane isimler döküldü. Nüfus müdürlüğünde yaşandığına emin olduğumuz ufak çaplı cinnet anlarından, mesleğiyle ironik bir uyum içinde olanlara kadar pek çok tuhaf ad-soyad kombinasyonu paylaşıldı. 

Gelin, okurken 'Gerçekten böyle bir isim olabilir mi?' diyeceğiniz o efsane yanıtlara birlikte bakalım!

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İşte @kalbursamantr adlı kullanıcı tarafından paylaşılan ve her şeyi başlatan o tweet👇

İşte @kalbursamantr adlı kullanıcı tarafından paylaşılan ve her şeyi başlatan o tweet👇
twitter.com

Kimi efsanevi nüfus müdürlüğü vakaları, kimileri ise Türkiye'de isim koyma sanatının ayrı bir boyutu! Hadi gelin, bu şanslı kişilerle tanışalım.

Peru'dan bir siyasi idol: Hitler Mussolini👇

Peru'dan bir siyasi idol: Hitler Mussolini👇
twitter.com

Ekranların sevilen yüzü: Rahimcan Kapkap👇

Ekranların sevilen yüzü: Rahimcan Kapkap👇
twitter.com

Akademik dünyada bir isyan: Bence Nanay👇

Akademik dünyada bir isyan: Bence Nanay👇
twitter.com

Kurumsal dünyanın gözdesi👇

Kurumsal dünyanın gözdesi👇
twitter.com
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Tartışmasız şampiyon: Roket Atar👇

Tartışmasız şampiyon: Roket Atar👇
twitter.com

R.I.P.👇

R.I.P.👇
twitter.com

Mezar taşlarına kazınan bir başka efsane daha👇

Mezar taşlarına kazınan bir başka efsane daha👇
twitter.com

Yeşilçam karakteri gibi siyasetçi: Faik Kaltakkıran👇

Yeşilçam karakteri gibi siyasetçi: Faik Kaltakkıran👇
twitter.com

Bitti mi sandınız?👇

Bitti mi sandınız?👇
twitter.com
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Bu listeyi de görmeden gitmeyin, deriz!👇

Bu listeyi de görmeden gitmeyin, deriz!👇
twitter.com

Meslek ve isim uyumu kusursuz, değil mi?👇

Meslek ve isim uyumu kusursuz, değil mi?👇
twitter.com

Var mı artıran?👇

Var mı artıran?👇
twitter.com

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Peki sizin duyduğunuz en garip ad-soyad kombinasyonu neydi? Yorumlarda buluşalım.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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