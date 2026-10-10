Şimdiye Kadar Duyduğunuz En Tuhaf Ad-Soyad Kombinlerini Unutun: Bu İsimler Sosyal Medyayı Salladı

Bildiğiniz tüm garip isimleri unutun! Çünkü bir X (Twitter) kullanıcısı, takipçilerine 'Bugüne dek duyduğunuz en garip ad-soyad kombini neydi?' sorusunu yöneltti ve sosyal medyanın dehlizlerinden birbirinden efsane isimler döküldü. Nüfus müdürlüğünde yaşandığına emin olduğumuz ufak çaplı cinnet anlarından, mesleğiyle ironik bir uyum içinde olanlara kadar pek çok tuhaf ad-soyad kombinasyonu paylaşıldı.

Gelin, okurken 'Gerçekten böyle bir isim olabilir mi?' diyeceğiniz o efsane yanıtlara birlikte bakalım!