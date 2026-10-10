Şimdiye Kadar Duyduğunuz En Tuhaf Ad-Soyad Kombinlerini Unutun: Bu İsimler Sosyal Medyayı Salladı
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Bildiğiniz tüm garip isimleri unutun! Çünkü bir X (Twitter) kullanıcısı, takipçilerine 'Bugüne dek duyduğunuz en garip ad-soyad kombini neydi?' sorusunu yöneltti ve sosyal medyanın dehlizlerinden birbirinden efsane isimler döküldü. Nüfus müdürlüğünde yaşandığına emin olduğumuz ufak çaplı cinnet anlarından, mesleğiyle ironik bir uyum içinde olanlara kadar pek çok tuhaf ad-soyad kombinasyonu paylaşıldı.
Gelin, okurken 'Gerçekten böyle bir isim olabilir mi?' diyeceğiniz o efsane yanıtlara birlikte bakalım!
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İşte @kalbursamantr adlı kullanıcı tarafından paylaşılan ve her şeyi başlatan o tweet👇
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Peru'dan bir siyasi idol: Hitler Mussolini👇
Ekranların sevilen yüzü: Rahimcan Kapkap👇
Akademik dünyada bir isyan: Bence Nanay👇
Kurumsal dünyanın gözdesi👇
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Tartışmasız şampiyon: Roket Atar👇
R.I.P.👇
Mezar taşlarına kazınan bir başka efsane daha👇
Yeşilçam karakteri gibi siyasetçi: Faik Kaltakkıran👇
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Bu listeyi de görmeden gitmeyin, deriz!👇
Meslek ve isim uyumu kusursuz, değil mi?👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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