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Yaşam
Güney Koreli Damat Hem Müslüman Hem Trabzonsporlu Oldu

Güney Koreli Damat Hem Müslüman Hem Trabzonsporlu Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 13:13
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Bursa'da yaşayan Trabzonlu matematik öğretmeni Sümeyra Toprak, Kore dili kursunda tanıştığı Güney Koreli Lee Hyo Ung ile dünyaevine girdi. Evlilik için Müslüman olup Kayra adını alan Lee, kayınpederinin ikinci şartını da yerine getirip Trabzonsporlu oldu.

İşte detaylar. 

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Kore Dili Kursunda Tanıştılar

Kore Dili Kursunda Tanıştılar

Trabzon doğumlu, Bursa'da yaşayan 31 yaşındaki matematik öğretmeni Sümeyra Toprak, Kore kültürüne duyduğu ilgi nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce Kore dili kursuna başladı. Kursun düzenlediği bir etkinlikte, Güney Kore'nin Incheon kentinden 37 yaşındaki inşaat sektörü çalışanı Lee Hyo Ung ile tanıştı. Arkadaşlık olarak başlayan ilişki zamanla aşka dönüştü.

Aile, mesafe nedeniyle bu ilişkiden tereddüt etse de Lee ile tanışınca endişeleri azaldı. Lee'nin ailesi de oğlunun kararını destekledi.

"Ne Ev Ne Araba, İlk Şartımız Müslümanlıktı"

"Ne Ev Ne Araba, İlk Şartımız Müslümanlıktı"

Gelinin babası Nizamettin Toprak, damattan ev ya da araba gibi bir isteklerinin olmadığını söyledi. Kayınpederin ilk şartı ise Müslümanlıktı. Baba Nizamettin Toprak, süreci şu sözlerle dile getirdi:  

'Müslümanlık ilk şartımızdı, başka bir dileğimiz olmadı; ne ev ne araba.' 

Bu isteğin ardından Lee, Müslüman olup Kayra adını aldı. Baba Toprak'ın ikinci şartı da belliydi: Damadın Trabzonsporlu olması. 'İkinci şartımız ve olmazsa olmazımız Trabzonsporlu olmak' diyen Toprak'ın bu isteğini de yerine getiren Lee, 'Bize her yer Trabzon' dedi.

Düğünde Horon Tepti, Davulun Üstünde Göbek Attı

Düğünde Horon Tepti, Davulun Üstünde Göbek Attı

Bursa'da önce nikah kıyıldı, ardından Trabzon geleneklerine uygun bir düğün yapıldı. Lee düğünde horon ve çiftetelli oynadı, misket oyununa katıldı ve davulun üstünde göbek attı.

Çift, Lee'nin işi nedeniyle Güney Kore'ye yerleşmeyi planlıyor. İleride yeniden Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Sümeyra öğretmen 'Artık Sümeyra Toprak Lee oldum.' diyerek mutluluğunu paylaştı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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