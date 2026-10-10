Güney Koreli Damat Hem Müslüman Hem Trabzonsporlu Oldu

Gelinin babası Nizamettin Toprak, damattan ev ya da araba gibi bir isteklerinin olmadığını söyledi. Kayınpederin ilk şartı ise Müslümanlıktı. Baba Nizamettin Toprak, süreci şu sözlerle dile getirdi:

'Müslümanlık ilk şartımızdı, başka bir dileğimiz olmadı; ne ev ne araba.'

Bu isteğin ardından Lee, Müslüman olup Kayra adını aldı. Baba Toprak'ın ikinci şartı da belliydi: Damadın Trabzonsporlu olması. 'İkinci şartımız ve olmazsa olmazımız Trabzonsporlu olmak' diyen Toprak'ın bu isteğini de yerine getiren Lee, 'Bize her yer Trabzon' dedi.