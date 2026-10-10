Gece Yarısı Rögardan Çıkan 5 Kişi Siyah Bir Araca Bindi: New York'un Altında Neler Oluyor?

Bu, kentteki ilk vaka değil. Eylül ayında Park Avenue ile East 61st Street yakınlarındaki bir rögardan çıkan kişiler de polisi alarma geçirmişti. Olay, BM Genel Kurulu nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir döneme denk geldiği için NYPD ve federal ekipler bölgede arama yaptı. Ancak şüpheli bir şey bulunmadı.

Bu olayda Queens'te yaşayan Samuel Reveron ve Kevin Rodriguez gözaltına alındı ve izinsiz girişle suçlandı. İkili, polise kanalizasyona 'yağmur kanallarına ve kanalizasyona sürüklenen değerli eşyaları aramak için' girdiklerini söyledi. Her ikisi de suçlamaları reddetti ve serbest bırakıldı.

Long Island'da da Görüldü

27 Ağustos'ta ise Long Island'daki Wantagh'ta da bir grup, gece saatlerinde bir rögar kapağını açıp kanalizasyona indi. Polis, yaptığı aramada içeride kimseyi bulamadı. Yetkililere göre bu vakalar, değerli eşya ya da hurda metal arayan kişilerin izinsiz kanalizasyon girişlerine benziyor.