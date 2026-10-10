article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gece Yarısı Rögardan Çıkan 5 Kişi Siyah Bir Araca Bindi: New York'un Altında Neler Oluyor?

Gece Yarısı Rögardan Çıkan 5 Kişi Siyah Bir Araca Bindi: New York'un Altında Neler Oluyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 12:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin New York kentinde gece yarısı 5 kişinin bir rögardan çıkıp siyah bir araca binerek uzaklaştığı görüldü. Kentte son haftalarda benzer olaylar artıyor. Eylül ayında yakalanan iki kişi, kanalizasyona 'değerli eşya aramak için' girdiklerini söylemişti. Peki, ABD'de neler oluyor? 

İşte detaylar. 

Kaynak, Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gece Yarısı Rögardan Çıktılar

Gece Yarısı Rögardan Çıktılar

New York Post ve CBS New York'un haberlerine göre olay, 9 Ekim Cuma günü saat 02.00'yi biraz geçe, Manhattan'ın Upper East Side semtinde, East 82nd Street ile East End Avenue yakınlarında yaşandı. Polis, 5 kişinin bir rögardan çıktığının görüldüğünü açıkladı.

Rögardan çıkan grup, siyah bir Chevrolet Suburban marka araca binerek bölgeden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmadığı ve henüz gözaltı yapılmadığı bildirildi. New York Polis Departmanı (NYPD), olay yerinde iki kürek ve başka aletler buldu. Beş kişinin kanalizasyona neden girdiği ise henüz bilinmiyor.

Yakalananlar 'Değerli Eşya Arıyorduk' Dedi

Yakalananlar 'Değerli Eşya Arıyorduk' Dedi

Bu, kentteki ilk vaka değil. Eylül ayında Park Avenue ile East 61st Street yakınlarındaki bir rögardan çıkan kişiler de polisi alarma geçirmişti. Olay, BM Genel Kurulu nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir döneme denk geldiği için NYPD ve federal ekipler bölgede arama yaptı. Ancak şüpheli bir şey bulunmadı.

Bu olayda Queens'te yaşayan Samuel Reveron ve Kevin Rodriguez gözaltına alındı ve izinsiz girişle suçlandı. İkili, polise kanalizasyona 'yağmur kanallarına ve kanalizasyona sürüklenen değerli eşyaları aramak için' girdiklerini söyledi. Her ikisi de suçlamaları reddetti ve serbest bırakıldı.

Long Island'da da Görüldü

27 Ağustos'ta ise Long Island'daki Wantagh'ta da bir grup, gece saatlerinde bir rögar kapağını açıp kanalizasyona indi. Polis, yaptığı aramada içeride kimseyi bulamadı. Yetkililere göre bu vakalar, değerli eşya ya da hurda metal arayan kişilerin izinsiz kanalizasyon girişlerine benziyor.

Yetkililer Uyarıyor: Kanalizasyon Ölümcül Olabilir

Yetkililer Uyarıyor: Kanalizasyon Ölümcül Olabilir

Kent yetkilileri ve çevre uzmanları, kanalizasyona girmenin hem yasa dışı hem de son derece tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor. Uyarılara göre kanalizasyonda zehirli ve ölümcül olabilecek gazlar, sağlam olmayan zeminler, ani su baskını riski ve dar kapalı alanlar gibi pek çok tehlike bulunuyor.

Upper East Side'daki son olayla ilgili soruşturma ise sürüyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın