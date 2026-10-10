Gece Yarısı Rögardan Çıkan 5 Kişi Siyah Bir Araca Bindi: New York'un Altında Neler Oluyor?
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ABD'nin New York kentinde gece yarısı 5 kişinin bir rögardan çıkıp siyah bir araca binerek uzaklaştığı görüldü. Kentte son haftalarda benzer olaylar artıyor. Eylül ayında yakalanan iki kişi, kanalizasyona 'değerli eşya aramak için' girdiklerini söylemişti. Peki, ABD'de neler oluyor?
İşte detaylar.
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Gece Yarısı Rögardan Çıktılar
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Yakalananlar 'Değerli Eşya Arıyorduk' Dedi
Yetkililer Uyarıyor: Kanalizasyon Ölümcül Olabilir
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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