İkiz Kardeşler, İkiz Kardeşlerle Evlendi: 4 Yıl Boyunca Sakladılar
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Arplarıyla rock ve metal şarkıları çalan tek yumurta ikizi Camille ve Kennerly Kitt, yine tek yumurta ikizi olan Dromil ve Dromal Volfgang kardeşlerle evlendi. Çiftler 2022'de gerçekleşen düğünlerini 4 yıl boyunca yalnızca aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı.
İşte detaylar.
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Konserde Tanıştılar, Turnede Aşık Oldular
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22.02.2022, Saat 14.22'de Evlendiler
Evliliği Neden 4 Yıl Sakladılar?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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