İkiz Kardeşler, İkiz Kardeşlerle Evlendi: 4 Yıl Boyunca Sakladılar

Sosyal medyada 2,5 milyonu aşkın takipçisi bulunan çiftler, tek yumurta ikizlerinin tek yumurta ikizleriyle evlenmesinin büyük ilgi ve soru işaretleri yaratacağını biliyordu. Bu yüzden evliliklerini yalnızca ailelerine ve yakın arkadaşlarına anlattılar.

Çiftler, 22 Şubat 2026'da, yani dördüncü evlilik yıl dönümlerinde Instagram'da paylaştıkları düğün fotoğrafıyla evliliklerini duyurdu. Bazıları bunun bir reklam numarası olduğunu düşündü, bazıları ise durumu fazla tuhaf buldu.

'Bazıları 'Bu tuhaf' diyor. Ben de 'Belki de tuhaf olan sizsinizdir' diyorum.' - Dromal Volfgang

Kennerly ise dördünün de en iyi arkadaş olduğunu söyledi: