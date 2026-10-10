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İkiz Kardeşler, İkiz Kardeşlerle Evlendi: 4 Yıl Boyunca Sakladılar

İkiz Kardeşler, İkiz Kardeşlerle Evlendi: 4 Yıl Boyunca Sakladılar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 12:36
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Arplarıyla rock ve metal şarkıları çalan tek yumurta ikizi Camille ve Kennerly Kitt, yine tek yumurta ikizi olan Dromil ve Dromal Volfgang kardeşlerle evlendi. Çiftler 2022'de gerçekleşen düğünlerini 4 yıl boyunca yalnızca aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı.

İşte detaylar. 

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Konserde Tanıştılar, Turnede Aşık Oldular

Konserde Tanıştılar, Turnede Aşık Oldular

TODAY'in haberine göre 'Harp Twins' (Arp İkizleri) olarak tanınan 35 yaşındaki Camille ve Kennerly Kitt, arplarıyla rock, metal ve Kelt müziği çalarak ABD'yi turluyor. İkizler, Iron Maiden'ın 'Fear of the Dark' ve Metallica'nın 'Nothing Else Matters' gibi şarkıların arp yorumlarıyla tanınıyor.

2019'da inşaat işçisi olarak çalışan ikiz kardeşler Dromil ve Dromal Volfgang, hayranı oldukları ikizlerin bir konserine gitti. Kardeşler, ikizlerin siyah beyaz portrelerini çizip konsere getirdi ve tanışma sırasında onlara verdi.

Volfgang kardeşler daha sonra turnelerde güvenliğe yardım etmeye başladı. Zamanla inşaat işini bırakıp turneye tamamen katıldılar ve arpların yanında davul çalmaya başladılar. Arkadaşlık zamanla aşka dönüştü.

'Bilirsin ya, bazı şeyler vardır, olduğunda anlarsın.' - Camille Kitt

22.02.2022, Saat 14.22'de Evlendiler

22.02.2022, Saat 14.22'de Evlendiler

Kardeşler 2021'de Alaska turnesi sırasında Arktik Okyanusu kıyısındaki bir sahilde ikizlere evlenme teklif etti. Teklif sırasında yüzükleri küçük bir kalay Viking gemisinin içinde sundular. Tabii iki nişan yüzüğü de birbirinin aynısıydı.

Çiftler, 22 Şubat 2022'de saat 14.22'de az sayıda davetlinin katıldığı küçük bir törenle evlendi. Camille, Dromil ile; Kennerly ise Dromal ile hayatını birleştirdi. Gelinler, koridorda birlikte yürüdü.

Kennerly Kitt, o anları 'Tam da istediğimiz gibiydi.' sözleriyle özetliyor.

Evliliği Neden 4 Yıl Sakladılar?

Evliliği Neden 4 Yıl Sakladılar?

Sosyal medyada 2,5 milyonu aşkın takipçisi bulunan çiftler, tek yumurta ikizlerinin tek yumurta ikizleriyle evlenmesinin büyük ilgi ve soru işaretleri yaratacağını biliyordu. Bu yüzden evliliklerini yalnızca ailelerine ve yakın arkadaşlarına anlattılar.

Çiftler, 22 Şubat 2026'da, yani dördüncü evlilik yıl dönümlerinde Instagram'da paylaştıkları düğün fotoğrafıyla evliliklerini duyurdu. Bazıları bunun bir reklam numarası olduğunu düşündü, bazıları ise durumu fazla tuhaf buldu.

'Bazıları 'Bu tuhaf' diyor. Ben de 'Belki de tuhaf olan sizsinizdir' diyorum.' - Dromal Volfgang

Kennerly ise dördünün de en iyi arkadaş olduğunu söyledi:

'Hepimiz en iyi arkadaşız. Bu gerçekten her şeyin en iyisi.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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