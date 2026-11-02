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Cem Öğretir Bile Şaşırdı: Milyoner'de İlk Soruda Elenen Yarışmacının Yanlış Cevabını Savunması Gündem Oldu

Cem Öğretir Bile Şaşırdı: Milyoner'de İlk Soruda Elenen Yarışmacının Yanlış Cevabını Savunması Gündem Oldu

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 07:36
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atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Kayseri'den gelen İzzet Sezgin, 10 milyon TL hayaliyle başladığı yarışmaya daha ilk soruda veda etti. Sezgin'i eleyen, ilk bakışta en kolay sorulardan biri gibi duran ama içindeki birkaç kelimeyle yarışmacının aklını mutfağa götüren bir soru oldu. Yanlış şıkkı kilitledikten sonra yaptığı savunma ise sunucu Cem Öğretir'in bile şaşkınlığını gizleyemediği anlara sahne olurken ekran başındakileri de gülümsetti.

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Cem Öğretir, Oktay Kaynarca'dan devraldığı Kim Milyoner Olmak İster'de 10 milyon TL'lik yeni formatla ekranda.

Cem Öğretir, Oktay Kaynarca'dan devraldığı Kim Milyoner Olmak İster'de 10 milyon TL'lik yeni formatla ekranda.

Yıllardır atv ekranlarında merakla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon hem sunucusu hem de kurallarıyla yepyeni bir döneme girdi. Hamal dizisinin kadrosuna katılan Oktay Kaynarca'nın ardından yarışmanın koltuğuna, 2009'dan bu yana atv Ana Haber'i sunan deneyimli gazeteci Cem Öğretir oturdu.

Yeni dönemde büyük ödül 10 milyon TL olarak belirlenirken ilk baraj 5. soruya çekildi, böylece beşinci soruyu bilen yarışmacı 20 bin TL'yi cebine koyuyor, 10. soruya ulaşan ise 300 bin TL'lik ikinci barajın yanında çift cevap jokerini de kazanıyor. İlk beş soruda yarışmacılara yalnızca 45 saniye tanınıyor ve son bölümde bu süreyi doldurmayı bile beklemeden, saniyeler içinde cevabını kilitleyen bir yarışmacı büyük hayallerine erkenden veda etti.

Kayserili İzzet Sezgin, pastırma ve mantı selamıyla girdiği yarışmada ilk soruda mutfak tuzağına düştü.

Kayserili İzzet Sezgin, pastırma ve mantı selamıyla girdiği yarışmada ilk soruda mutfak tuzağına düştü.

Erken vedanın sahibi olan 1969 Kayseri Develi doğumlu İzzet Sezgin, Cem Öğretir'in karşısına geçtiği andan itibaren sıcak sohbetiyle stüdyonun havasını değiştirdi. Memleketi Sarıca köyünden 'Pastırmanın, çemenin, mantının ve cıvıklının diyarından size selam getirdim' diyerek söze giren Sezgin'e Cem Öğretir'in 'Öyle bir saydınız ki ağzımız sulandı' diye karşılık vermesiyle sohbet bir anda yemek muhabbetine döndü.

Eşi Kadriye Hanım'ın şans dilekleriyle 10 milyon TL'lik yolculuğa başlayan Sezgin'in karşısına ilk olarak 'Pamuk', 'Minnoş', 'Maya', 'Tarçın', 'Boncuk' ve 'Fındık' isimlerinin genellikle neye verildiğini soran soru çıktı. Elektronik cihazlar, evcil hayvanlar, mutfak gereçleri ve beyaz eşyalar arasında seçim yapması gereken Sezgin, aklı hâlâ az önceki mantı sohbetinde kalmış gibi hiç duraksamadan 'C, mutfak gereçlerine son kararım' diyerek cevabını kilitledi.

İzzet Sezgin'in ilk soruda elendikten sonra yaptığı mutfak savunması Cem Öğretir'i şaşkına çevirdi.

İzzet Sezgin'in ilk soruda elendikten sonra yaptığı mutfak savunması Cem Öğretir'i şaşkına çevirdi.

Yanlış cevap sesi stüdyoda yankılandığı anda 'Korktuğum soru başımda patladı' diyen Sezgin, doğru yanıtın 'Evcil hayvanlara' olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cem Öğretir'in 'Maya ve Tarçın mı sizi yanılttı?' sorusu üzerine soruyu yanıltıcı bulduğunu söyleyen Kayserili yarışmacı, 'Maya, Tarçın, Boncuk, Fındık genelde mutfaklarda kullanılmaz mı? Şöyle bakacak olursanız iki tane Pamuk ve Minnoş var, gerisi dört tane mutfak malzemesi. Seyirciye sorsam seyirci bile belki de bunu söyleyecekti' sözleriyle kendini savunurken Cem Öğretir de bu isimlerin kedi ve köpeklere sıkça verildiğini hatırlattı.

Hiçbir joker hakkını kullanmadan ödülsüz ayrılan Sezgin erken vedaya rağmen neşesini kaybetmedi ve stüdyodan çıkmadan önce sunucuyu 'Her zaman için Kayseri'ye bekleriz efendim' sözleriyle memleketine davet etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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