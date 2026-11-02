Cem Öğretir Bile Şaşırdı: Milyoner'de İlk Soruda Elenen Yarışmacının Yanlış Cevabını Savunması Gündem Oldu

Yıllardır atv ekranlarında merakla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon hem sunucusu hem de kurallarıyla yepyeni bir döneme girdi. Hamal dizisinin kadrosuna katılan Oktay Kaynarca'nın ardından yarışmanın koltuğuna, 2009'dan bu yana atv Ana Haber'i sunan deneyimli gazeteci Cem Öğretir oturdu.

Yeni dönemde büyük ödül 10 milyon TL olarak belirlenirken ilk baraj 5. soruya çekildi, böylece beşinci soruyu bilen yarışmacı 20 bin TL'yi cebine koyuyor, 10. soruya ulaşan ise 300 bin TL'lik ikinci barajın yanında çift cevap jokerini de kazanıyor. İlk beş soruda yarışmacılara yalnızca 45 saniye tanınıyor ve son bölümde bu süreyi doldurmayı bile beklemeden, saniyeler içinde cevabını kilitleyen bir yarışmacı büyük hayallerine erkenden veda etti.