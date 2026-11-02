Cem Öğretir Bile Şaşırdı: Milyoner'de İlk Soruda Elenen Yarışmacının Yanlış Cevabını Savunması Gündem Oldu
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atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Kayseri'den gelen İzzet Sezgin, 10 milyon TL hayaliyle başladığı yarışmaya daha ilk soruda veda etti. Sezgin'i eleyen, ilk bakışta en kolay sorulardan biri gibi duran ama içindeki birkaç kelimeyle yarışmacının aklını mutfağa götüren bir soru oldu. Yanlış şıkkı kilitledikten sonra yaptığı savunma ise sunucu Cem Öğretir'in bile şaşkınlığını gizleyemediği anlara sahne olurken ekran başındakileri de gülümsetti.
Cem Öğretir, Oktay Kaynarca'dan devraldığı Kim Milyoner Olmak İster'de 10 milyon TL'lik yeni formatla ekranda.
Kayserili İzzet Sezgin, pastırma ve mantı selamıyla girdiği yarışmada ilk soruda mutfak tuzağına düştü.
İzzet Sezgin'in ilk soruda elendikten sonra yaptığı mutfak savunması Cem Öğretir'i şaşkına çevirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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