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Kim Milyoner Olmak İster'de Hamal'a Transfer Olan Oktay Kaynarca Yerine Gelecek İsim Belli Oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de Hamal'a Transfer Olan Oktay Kaynarca Yerine Gelecek İsim Belli Oldu!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 07:58
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Akşamları ekran başında soruları evden cevaplayanların vazgeçilmezi Kim Milyoner Olmak İster?'de yeni sezon öncesi taşlar yerinden oynadı. Oktay Kaynarca'nın programa veda etmesinin ardından ATV, sunucu koltuğuna oturacak ismi bir tanıtımla duyurdu. Üstelik değişiklik bununla sınırlı kalmadı: para ağacı baştan yazıldı, büyük ödül de rekor seviyeye çıktı. Peki Milyoner'in yeni sunucusu kim, büyük ödül kaç lira oldu?

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Oktay Kaynarca, 2024'ten beri sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e Hamal dizisi için veda etti.

Oktay Kaynarca, 2024'ten beri sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e Hamal dizisi için veda etti.

Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si olarak hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, 2024'te Kenan İmirzalıoğlu'ndan devraldığı Milyoner'de sunucu kimliğiyle de izleyicinin evine girmişti. Jokerlerin tek tek harcandığı, büyük soruların sosyal medyada konuşulduğu bölümlerin başında hep o vardı.

Peki Oktay Kaynarca neden ayrıldı? Usta oyuncu, Fahriye Evcen'le başrolü paylaştığı yeni ATV dizisi Hamal'a odaklanmak için yarışmadan çekildi. Merakla beklenen dizinin çekimleri daha önce ertelenmiş, ekibin kamera arkası kareleri ise geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Yani Kaynarca ekrandan uzaklaşmıyor, sadece koltuğunu değiştiriyor.

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu, ATV Ana Haber'in tanıdık yüzü Cem Öğretir oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu, ATV Ana Haber'in tanıdık yüzü Cem Öğretir oldu.

Sürpriz isim, ATV'nin paylaştığı tanıtımla ortaya çıktı. Kim Milyoner Olmak İster artık Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelecek.

Öğretir, televizyon haberciliğine 1995'te Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün ekibinde adım attı. Star TV ve CNN Türk'ün ardından 2009'da ATV'ye geçti ve kanalın ana haber bülteninin sunucusu oldu. İzleyici onu yıllardır akşam haberlerinden tanıyor; haber masasından yarışma stüdyosuna uzanan bu geçiş de sosyal medyada şimdiden yorumlanmaya başladı.

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı ise henüz net değil. ATV bir yayın tarihi açıklamadı, tanıtımda yalnızca 'yakında atv'de' notu yer alıyor.

Büyük ödül 5 milyondan 10 milyon TL'ye çıktı, soru sayısı da 13'ten 15'e yükseldi.

Büyük ödül 5 milyondan 10 milyon TL'ye çıktı, soru sayısı da 13'ten 15'e yükseldi.

Asıl bomba ise para ödülünde. Bugüne kadar 5 milyon TL olan büyük ödül, yeni sezonda ikiye katlanarak 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Takvim'in haberine göre bu rakam, Türkiye'de bir bilgi yarışmasında bugüne kadar verilen en yüksek para ödülü.

Zirveye giden yol da uzadı: yarışmacıların büyük ödül için yanıtlaması gereken soru sayısı 13'ten 15'e çıktı. Yeni para ağacı 2 bin TL ile başlıyor; 10. soruda 300 bin, 12. soruda 1 milyon, 14. soruda ise 4 milyon TL'yi buluyor.

Baraj kuralı da değişti. Daha önce 7. sorudaki 50 bin TL olan baraj, artık 5. soruda 20 bin TL'ye çekildi. Kısacası yarışmacılar güvenceye daha erken kavuşacak ama 10 milyonluk soruya ulaşmak için iki basamak daha tırmanacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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