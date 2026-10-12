Kim Milyoner Olmak İster'de Hamal'a Transfer Olan Oktay Kaynarca Yerine Gelecek İsim Belli Oldu!
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Akşamları ekran başında soruları evden cevaplayanların vazgeçilmezi Kim Milyoner Olmak İster?'de yeni sezon öncesi taşlar yerinden oynadı. Oktay Kaynarca'nın programa veda etmesinin ardından ATV, sunucu koltuğuna oturacak ismi bir tanıtımla duyurdu. Üstelik değişiklik bununla sınırlı kalmadı: para ağacı baştan yazıldı, büyük ödül de rekor seviyeye çıktı. Peki Milyoner'in yeni sunucusu kim, büyük ödül kaç lira oldu?
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Oktay Kaynarca, 2024'ten beri sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e Hamal dizisi için veda etti.
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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu, ATV Ana Haber'in tanıdık yüzü Cem Öğretir oldu.
Büyük ödül 5 milyondan 10 milyon TL'ye çıktı, soru sayısı da 13'ten 15'e yükseldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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