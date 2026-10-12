Kim Milyoner Olmak İster'de Hamal'a Transfer Olan Oktay Kaynarca Yerine Gelecek İsim Belli Oldu!

Asıl bomba ise para ödülünde. Bugüne kadar 5 milyon TL olan büyük ödül, yeni sezonda ikiye katlanarak 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Takvim'in haberine göre bu rakam, Türkiye'de bir bilgi yarışmasında bugüne kadar verilen en yüksek para ödülü.

Zirveye giden yol da uzadı: yarışmacıların büyük ödül için yanıtlaması gereken soru sayısı 13'ten 15'e çıktı. Yeni para ağacı 2 bin TL ile başlıyor; 10. soruda 300 bin, 12. soruda 1 milyon, 14. soruda ise 4 milyon TL'yi buluyor.

Baraj kuralı da değişti. Daha önce 7. sorudaki 50 bin TL olan baraj, artık 5. soruda 20 bin TL'ye çekildi. Kısacası yarışmacılar güvenceye daha erken kavuşacak ama 10 milyonluk soruya ulaşmak için iki basamak daha tırmanacak.