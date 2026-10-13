Selçuk Yöntem'in Kim Milyoner Olmak İster'de Yayınlanmayan Yarışması Ortaya Çıktı

Yöntem, 1 milyon liralık büyük ödül sorusunun bir adım gerisine kadar geldiğini söyledi. Ancak tam o noktada, yarışmacılarda eleştirdiği şeyi kendisi yaptı:

'250 bin liralık soruya geldim, bilirsem 1 milyonluk soru açılacaktı. İçimden bir his 'A' diyordu ama eleştirdiğim şeyi yapıp çekildim. Doğru cevap 'A' çıktı.'

Bu deneyimin yarışmacılara bakışını tamamen değiştirdiğini anlatan usta oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: 'O günden sonra yarışmacılara 'Sen bilirsin' demeye başladım.'

Üstelik bu itiraf, Kim Milyoner Olmak İster'in yeniden konuşulduğu bir döneme denk geldi. Oktay Kaynarca'nın Hamal dizisi için veda ettiği yarışmanın yeni sunucusu, ATV Ana Haber'in tanıdık yüzü Cem Öğretir oldu. Yöntem'in döneminde 1 milyon TL olan büyük ödül ise yeni sezonda 10 milyon TL'ye çıkarıldı.