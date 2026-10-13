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Selçuk Yöntem'in Kim Milyoner Olmak İster'de Yayınlanmayan Yarışması Ortaya Çıktı

Selçuk Yöntem'in Kim Milyoner Olmak İster'de Yayınlanmayan Yarışması Ortaya Çıktı

Atv Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 16:17
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Aşk-ı Memnu’nun Adnan Bey’i Selçuk Yöntem, Ceyda Düvenci’nin Bambaşka Sohbetler programında Kim Milyoner Olmak İster yıllarına dair bir itirafta bulundu. 2014-2017 yılları arasında ATV’deki yarışmayı sunan Yöntem, stüdyoda ekiple yaptıkları deneme çekiminde yarışmacı koltuğuna oturduğunu anlattı. 250 bin liralık soruda içinden gelen cevabı bırakıp çekilen usta oyuncu, doğru cevabın tam da hissettiği şık çıktığını söyledi. O günden sonra yarışmacılara yaklaşımı da değişti.

KAYNAK: Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler

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Selçuk Yöntem, Kim Milyoner Olmak İster'i Kenan Işık'tan devralarak 2014-2017 yılları arasında sundu.

Selçuk Yöntem, Kim Milyoner Olmak İster'i Kenan Işık'tan devralarak 2014-2017 yılları arasında sundu.

Aşk-ı Memnu'nun Adnan Bey'i olarak hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, bu kez ekranda değil kamera arkasında yaşanan bir anıyı anlattı. Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk olan usta oyuncu, yıllarca sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e dair ilk kez duyulan bir itirafta bulundu.

Kenan Işık'ın sağlık sorunları nedeniyle programdan ayrılmasının ardından ATV'nin efsane bilgi yarışmasının sunucu koltuğuna Selçuk Yöntem oturmuştu. Usta oyuncu, 2017'de görevi Murat Yıldırım'a devredene kadar pek çok yarışmacıyı ağırladı.

Milyoner sunucusu Selçuk Yöntem, programda yarıştığını yıllar sonra itiraf etti.

Milyoner sunucusu Selçuk Yöntem, programda yarıştığını yıllar sonra itiraf etti.

Sunuculuk yaptığı dönemde yarışmacıların kararlarını sık sık sorguladığını söyleyen Yöntem, bu eleştirinin bir noktada kendisine döndüğünü anlattı. Usta oyuncunun sözleri şöyleydi:

'Yarışmacıları 'Niye hislerinize güvenmiyorsunuz?' diye eleştiriyordum. 'Beni yarıştırın' dedim ve stüdyoda kendi aramızda deneme çekimi yaptık.'

250 bin liralık soruda çekilen Selçuk Yöntem'in içinden geçen "A" şıkkı doğru çıktı.

250 bin liralık soruda çekilen Selçuk Yöntem'in içinden geçen "A" şıkkı doğru çıktı.

Yöntem, 1 milyon liralık büyük ödül sorusunun bir adım gerisine kadar geldiğini söyledi. Ancak tam o noktada, yarışmacılarda eleştirdiği şeyi kendisi yaptı:

'250 bin liralık soruya geldim, bilirsem 1 milyonluk soru açılacaktı. İçimden bir his 'A' diyordu ama eleştirdiğim şeyi yapıp çekildim. Doğru cevap 'A' çıktı.'

Bu deneyimin yarışmacılara bakışını tamamen değiştirdiğini anlatan usta oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: 'O günden sonra yarışmacılara 'Sen bilirsin' demeye başladım.'

Üstelik bu itiraf, Kim Milyoner Olmak İster'in yeniden konuşulduğu bir döneme denk geldi. Oktay Kaynarca'nın Hamal dizisi için veda ettiği yarışmanın yeni sunucusu, ATV Ana Haber'in tanıdık yüzü Cem Öğretir oldu. Yöntem'in döneminde 1 milyon TL olan büyük ödül ise yeni sezonda 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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