Selçuk Yöntem'in Kim Milyoner Olmak İster'de Yayınlanmayan Yarışması Ortaya Çıktı
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Aşk-ı Memnu’nun Adnan Bey’i Selçuk Yöntem, Ceyda Düvenci’nin Bambaşka Sohbetler programında Kim Milyoner Olmak İster yıllarına dair bir itirafta bulundu. 2014-2017 yılları arasında ATV’deki yarışmayı sunan Yöntem, stüdyoda ekiple yaptıkları deneme çekiminde yarışmacı koltuğuna oturduğunu anlattı. 250 bin liralık soruda içinden gelen cevabı bırakıp çekilen usta oyuncu, doğru cevabın tam da hissettiği şık çıktığını söyledi. O günden sonra yarışmacılara yaklaşımı da değişti.
KAYNAK: Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler
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Selçuk Yöntem, Kim Milyoner Olmak İster'i Kenan Işık'tan devralarak 2014-2017 yılları arasında sundu.
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Milyoner sunucusu Selçuk Yöntem, programda yarıştığını yıllar sonra itiraf etti.
250 bin liralık soruda çekilen Selçuk Yöntem'in içinden geçen "A" şıkkı doğru çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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