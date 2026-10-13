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Kim Milyoner'de 10 Milyon TL'lik Rekor Ödül Dolar Bazında 2011'deki 1 Milyon TL'nin Bile Gerisinde Kaldı!

Kim Milyoner'de 10 Milyon TL'lik Rekor Ödül Dolar Bazında 2011'deki 1 Milyon TL'nin Bile Gerisinde Kaldı!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 11:55
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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu daha ekrana gelmeden konuşulmaya başladı. ATV'nin tanıtımıyla büyük ödül 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı, programın başına da Cem Öğretir geçiyor. Ama iş rakamı dolara çevirmeye gelince tablo göründüğü kadar parlak değil. Yıllar içinde değişen ödülün gerçek değerine birlikte bakalım.

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Kim Milyoner Olmak İster, 2000'den beri ekranda ve büyük ödülü yıllarca 1 milyon TL'de kalmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster, 2000'den beri ekranda ve büyük ödülü yıllarca 1 milyon TL'de kalmıştı.

Yarışma, 2000 yılında 'Kim 500 Milyar İster?' adıyla ekrana geldi; aradan geçen yıllarda hem adı hem ödülü değişti. Büyük ödül 2011'de 1 milyon TL'ydi ve yıllarca o rakamda kaldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 2023 sezonunun tanıtımında ise 5 milyon TL'ye yükseltildi. Koltuğu 2024'ten bu yana Oktay Kaynarca'nın doldurduğu yarışma, şimdi hem sunucusunu hem de para ağacını yeniliyor.

Ödül 10 kat arttı ama dolar karşılığı 586 bin dolardan 203 bin dolara geriledi.

Ödül 10 kat arttı ama dolar karşılığı 586 bin dolardan 203 bin dolara geriledi.

2011'de 1 milyon TL'lik büyük ödül 586 bin dolara denk geliyordu. 2023'te 5 milyon TL'ye çıkan ödülün dolar karşılığı ise 185 bin dolara kadar düştü. Yani TL'deki 5 kat artış bile kurun hızına yetişemedi. Bugün 10 milyon TL'lik rekor tutar 203 bin dolar ediyor. Ödül 2023'e göre iki katına çıkarken dolardaki karşılığı yalnızca yüzde 10 civarında arttı. 2011'e göre TL'de tam 10 kat büyüyen ödül, dolarda o günkü değerinin yaklaşık üçte biri kadar. Yeni ödül basamaklarında 15. soruyu bilene 10 milyon TL, 14. soruyu bilene 4 milyon TL, 13. soruyu bilene 2 milyon TL gidiyor. Eskiden büyük ödül olan 1 milyon TL ise artık 12. soruda duruyor.

Yeni sezonda soru sayısı 15'e çıkıyor, program başına da Cem Öğretir geçiyor.

Yeni sezonda soru sayısı 15'e çıkıyor, program başına da Cem Öğretir geçiyor.

ATV'nin tanıtımına göre soru sayısı 13'ten 15'e yükseldi, yeni para ağacı ise 2 bin TL ile başlıyor. Baraj kuralında da değişiklik yapıldı. Koltuğun yeni sahibi, 1995'ten beri televizyon haberciliği yapan ve ATV Ana Haber sunucusu olarak tanınan Cem Öğretir. Oktay Kaynarca ise Fahriye Evcen'le başrolü paylaştığı yeni ATV dizisi Hamal'a odaklanmak için yarışmadan ayrıldı. ATV henüz resmi bir başlangıç tarihi vermedi; tanıtımda yalnızca 'yakında atv'de' notu yer alıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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