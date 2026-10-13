Kim Milyoner'de 10 Milyon TL'lik Rekor Ödül Dolar Bazında 2011'deki 1 Milyon TL'nin Bile Gerisinde Kaldı!
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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu daha ekrana gelmeden konuşulmaya başladı. ATV'nin tanıtımıyla büyük ödül 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı, programın başına da Cem Öğretir geçiyor. Ama iş rakamı dolara çevirmeye gelince tablo göründüğü kadar parlak değil. Yıllar içinde değişen ödülün gerçek değerine birlikte bakalım.
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Kim Milyoner Olmak İster, 2000'den beri ekranda ve büyük ödülü yıllarca 1 milyon TL'de kalmıştı.
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Ödül 10 kat arttı ama dolar karşılığı 586 bin dolardan 203 bin dolara geriledi.
Yeni sezonda soru sayısı 15'e çıkıyor, program başına da Cem Öğretir geçiyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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