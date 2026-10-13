Kim Milyoner'de 10 Milyon TL'lik Rekor Ödül Dolar Bazında 2011'deki 1 Milyon TL'nin Bile Gerisinde Kaldı!

2011'de 1 milyon TL'lik büyük ödül 586 bin dolara denk geliyordu. 2023'te 5 milyon TL'ye çıkan ödülün dolar karşılığı ise 185 bin dolara kadar düştü. Yani TL'deki 5 kat artış bile kurun hızına yetişemedi. Bugün 10 milyon TL'lik rekor tutar 203 bin dolar ediyor. Ödül 2023'e göre iki katına çıkarken dolardaki karşılığı yalnızca yüzde 10 civarında arttı. 2011'e göre TL'de tam 10 kat büyüyen ödül, dolarda o günkü değerinin yaklaşık üçte biri kadar. Yeni ödül basamaklarında 15. soruyu bilene 10 milyon TL, 14. soruyu bilene 4 milyon TL, 13. soruyu bilene 2 milyon TL gidiyor. Eskiden büyük ödül olan 1 milyon TL ise artık 12. soruda duruyor.