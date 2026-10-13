Aşk-ı Memnu'dan Sonra Rol Arkadaşlarıyla Bir Araya Gelemeyen Selçuk Yöntem Nedenini Açıkladı
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Aşk-ı Memnu’nun Adnan Ziyagil’i Selçuk Yöntem, Ceyda Düvenci’nin programına konuk oldu. Usta oyuncu, yüz ülkede gösterilen ve 16 yıldır tekrarlarıyla reyting alan dizinin oyunculara bir de dezavantaj getirdiğini söyledi. Yöntem’e göre karakterlerle özdeşleşme o kadar güçlüydü ki rol arkadaşlarıyla bir daha aynı işte bir araya gelemediler.
KAYNAK: Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler
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Aşk-ı Memnu, 100 ülkede gösterilen ve 16 yıldır tekrarlarıyla reyting alan bir dizi oldu
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Selçuk Yöntem, dizinin ardından rol arkadaşlarıyla bir daha aynı işte buluşamadıklarını söyledi
Yöntem'e göre karakterlerle kurulan güçlü özdeşleşme, kadronun yeniden bir araya gelmesini zorlaştırdı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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