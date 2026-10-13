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Aşk-ı Memnu'dan Sonra Rol Arkadaşlarıyla Bir Araya Gelemeyen Selçuk Yöntem Nedenini Açıkladı

Aşk-ı Memnu'dan Sonra Rol Arkadaşlarıyla Bir Araya Gelemeyen Selçuk Yöntem Nedenini Açıkladı

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 14:04
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Aşk-ı Memnu’nun Adnan Ziyagil’i Selçuk Yöntem, Ceyda Düvenci’nin programına konuk oldu. Usta oyuncu, yüz ülkede gösterilen ve 16 yıldır tekrarlarıyla reyting alan dizinin oyunculara bir de dezavantaj getirdiğini söyledi. Yöntem’e göre karakterlerle özdeşleşme o kadar güçlüydü ki rol arkadaşlarıyla bir daha aynı işte bir araya gelemediler.

KAYNAK: Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler

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Aşk-ı Memnu, 100 ülkede gösterilen ve 16 yıldır tekrarlarıyla reyting alan bir dizi oldu

Aşk-ı Memnu, 100 ülkede gösterilen ve 16 yıldır tekrarlarıyla reyting alan bir dizi oldu

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlandı. Hilal Saral'ın yönettiği, senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun yazdığı dizi, yayınlandığı dönemde rekorlar kırmıştı.

Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Selçuk Yöntem, sohbetin başında Aşk-ı Memnu'nun hem Türkiye'de hem dünyada ulaştığı noktayı hatırlattı. Usta oyuncu, dizinin 100 ülkede gösterildiğini ve tekrarlarıyla 16 yıldır hâlâ reyting aldığını vurguladı. Yöntem, bu tabloda konuşulacak olumsuz bir şey olduğunu düşünmediğini söyledi. Ancak sözlerinin devamı, işin bir de görünmeyen tarafı olduğunu ortaya koydu.

Selçuk Yöntem, dizinin ardından rol arkadaşlarıyla bir daha aynı işte buluşamadıklarını söyledi

Selçuk Yöntem, dizinin ardından rol arkadaşlarıyla bir daha aynı işte buluşamadıklarını söyledi

Yöntem, dizinin getirdiği dezavantajları da açık yüreklilikle anlattı. Usta oyuncunun programda söylediği sözler şöyleydi:

'Ben kendi kendime de bunu çok sordum, bu söylediğim şeyi. Esasında Türk dizi tarihinde çok önemli bir yeri oldu ve dünyada da, evet. Dünyada da yüz ülkede gösterilen bir dizi ve 16 yıldır tekrarlanan, tekrarlarıyla reyting alan bir dizi. Şimdi burada konuşacak olumsuz bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Evet, bu şöyle dezavantajlar getirmedi mi? Getirdi. Mesela orada hep beraber oynadığımız rol arkadaşlarımla bir araya gelemedik. Bir iş yapamadık. Eee yani o çok zor. Çünkü çok bir özdeşleşme oldu o karakterlerde. O dizi şöhretini de eskitmiyor.'

Yöntem'e göre karakterlerle kurulan güçlü özdeşleşme, kadronun yeniden bir araya gelmesini zorlaştırdı

Yöntem'e göre karakterlerle kurulan güçlü özdeşleşme, kadronun yeniden bir araya gelmesini zorlaştırdı

Selçuk Yöntem'in sözleri, Aşk-ı Memnu kadrosunun neden yıllardır başka bir projede yan yana gelmediği sorusuna da yanıt oldu. Adnan Ziyagil, Bihter, Behlül, Nihal ve Firdevs gibi karakterler izleyicinin hafızasına öyle kazındı ki oyuncuları yeniden aynı ekranda görmek kolay olmadı.

Dizide Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya gibi isimlerle aynı kadroyu paylaşan Yöntem'e göre dizinin şöhreti zamanla eskimiyor. Fenomen dizi bugün hala yeni izleyicilerle buluşuyor ve sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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