Aşk-ı Memnu'dan Sonra Rol Arkadaşlarıyla Bir Araya Gelemeyen Selçuk Yöntem Nedenini Açıkladı

Selçuk Yöntem'in sözleri, Aşk-ı Memnu kadrosunun neden yıllardır başka bir projede yan yana gelmediği sorusuna da yanıt oldu. Adnan Ziyagil, Bihter, Behlül, Nihal ve Firdevs gibi karakterler izleyicinin hafızasına öyle kazındı ki oyuncuları yeniden aynı ekranda görmek kolay olmadı.

Dizide Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya gibi isimlerle aynı kadroyu paylaşan Yöntem'e göre dizinin şöhreti zamanla eskimiyor. Fenomen dizi bugün hala yeni izleyicilerle buluşuyor ve sosyal medyada sık sık gündem oluyor.