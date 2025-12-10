onedio
Nihal Rolünü Nasıl Aldı? Hazal Kaya'dan Yıllar Sonra Gelen Aşk-ı Memnu İtirafı

Aşk-ı Memnu Kanal D Hazal Kaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.12.2025 - 13:20

Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu'da Nihal Ziyagil karakterini canlandıran Hazal Kaya, Alican Elkorek'in YouTube kanalına konuk oldu. Hazal Kaya, burada Aşk-ı Memnu'nun kariyeri için dönüm noktası olduğunu belirtip diziye girmek için ne kadar çabaladığını anlattı.

KAYNAK: Alican Elkorek/ YouTube

Türk televizyonlarının en sevilen dizilerinin başında hiç şüphesiz Aşk-ı Memnu yer alıyor.

2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu o dönem izlenme rekorları kırmıştı. Fenomen haline gelen dizi hala en çok izlenen yapımlar arasında başı çekerken Aşk-ı Memnu farklı nedenlerle hala gündeme geliyor. Bu defa gündem olma sebebi ise dizide Nihal'i canlandıran Hazal Kaya'nın itirafı oldu.

Bir YouTube programına konuk olan Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu'nun kariyerine olan etkilerini konuşurken yıllar sonra bomba bir itirafta bulundu.

Alican Erkorek'in YouTube kanalına konuk olan Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu'daki Nihal rolünü almak için epey uğraşmış.

Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal rolüyle alakalı 'Aşk-ı Memnu benim için bir dönüm noktasıydı. Diziye girmek için tam 7 kez audition verdim.' dedi.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
