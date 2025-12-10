Nihal Rolünü Nasıl Aldı? Hazal Kaya'dan Yıllar Sonra Gelen Aşk-ı Memnu İtirafı

2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu o dönem izlenme rekorları kırmıştı. Fenomen haline gelen dizi hala en çok izlenen yapımlar arasında başı çekerken Aşk-ı Memnu farklı nedenlerle hala gündeme geliyor. Bu defa gündem olma sebebi ise dizide Nihal'i canlandıran Hazal Kaya'nın itirafı oldu.

Bir YouTube programına konuk olan Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu'nun kariyerine olan etkilerini konuşurken yıllar sonra bomba bir itirafta bulundu.