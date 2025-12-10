Nihal Rolünü Nasıl Aldı? Hazal Kaya'dan Yıllar Sonra Gelen Aşk-ı Memnu İtirafı
Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu'da Nihal Ziyagil karakterini canlandıran Hazal Kaya, Alican Elkorek'in YouTube kanalına konuk oldu. Hazal Kaya, burada Aşk-ı Memnu'nun kariyeri için dönüm noktası olduğunu belirtip diziye girmek için ne kadar çabaladığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonlarının en sevilen dizilerinin başında hiç şüphesiz Aşk-ı Memnu yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alican Erkorek'in YouTube kanalına konuk olan Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu'daki Nihal rolünü almak için epey uğraşmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın