Liderin Reytingi Düştü, O Dizi Final Yaptı: 9 Aralık Salı Reyting Sonuçları Açıklandı
9 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu.
Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği Kral Kaybederse'nin final yaptığı 9 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftanın galibi Kıskanmak dizisi reytinglerde düşüş yaşayarak liderliği terk etti. Hiçbir dizi birinci sırada yer alamazken Kral Kaybederse final bölümüyle reytingini yükseltti.
İşte, 9 Aralık Salı Reyting Sonuçları...
9 Aralık Salı TOTAL Reyting Sonuçları:
9 Aralık Salı AB Reyting Sonuçları:
9 Aralık Salı ABC1 Reyting Sonuçları:
