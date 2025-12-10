onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Liderin Reytingi Düştü, O Dizi Final Yaptı: 9 Aralık Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Liderin Reytingi Düştü, O Dizi Final Yaptı: 9 Aralık Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.12.2025 - 11:57

9 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu.

Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği Kral Kaybederse'nin final yaptığı 9 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftanın galibi Kıskanmak dizisi reytinglerde düşüş yaşayarak liderliği terk etti. Hiçbir dizi birinci sırada yer alamazken Kral Kaybederse final bölümüyle reytingini yükseltti.

İşte, 9 Aralık Salı Reyting Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

9 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu.

9 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu.

Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı, Rüya Gibi, Gözleri Karadeniz dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği ve Kral Kaybederse'nin final bölümünün yayınlandığı 9 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu.

Geçtiğimiz hafta reytinglerde zirvede yer alan Kıskanmak dizisi, 9 Aralık Salı günü düşüş yaşadı ve zirveden düştü. Üç kategoride de ilk sırada Galatasaray maçı yer alırken en çok izlenen dizi ise TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı oldu.

Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse, final bölümüyle reytinglerde yükseliş yaşadı. Yeni dizi Rüya Gibi ise reytinglerde ciddi bir düşüşle sıralamada gerilerde kaldı.

9 Aralık Salı TOTAL Reyting Sonuçları:

9 Aralık Salı TOTAL Reyting Sonuçları:

9 Aralık Salı AB Reyting Sonuçları:

9 Aralık Salı AB Reyting Sonuçları:

9 Aralık Salı ABC1 Reyting Sonuçları:

9 Aralık Salı ABC1 Reyting Sonuçları:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın