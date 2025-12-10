Liderin Reytingi Düştü, O Dizi Final Yaptı: 9 Aralık Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı, Rüya Gibi, Gözleri Karadeniz dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği ve Kral Kaybederse'nin final bölümünün yayınlandığı 9 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu.

Geçtiğimiz hafta reytinglerde zirvede yer alan Kıskanmak dizisi, 9 Aralık Salı günü düşüş yaşadı ve zirveden düştü. Üç kategoride de ilk sırada Galatasaray maçı yer alırken en çok izlenen dizi ise TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı oldu.

Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse, final bölümüyle reytinglerde yükseliş yaşadı. Yeni dizi Rüya Gibi ise reytinglerde ciddi bir düşüşle sıralamada gerilerde kaldı.