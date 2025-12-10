onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Diziye Para Yok! NOW'ın İddialı Dizisi Henüz Başlamadan İptal Edildi

Yeni Diziye Para Yok! NOW'ın İddialı Dizisi Henüz Başlamadan İptal Edildi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.12.2025 - 08:56

NOW, yeni yıl sonrası için pek çok önemli dizi projesi için çalışmalarını sürdürürken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik haber geldi. Altuntaş, bütçe krizleri nedeniyle NOW'ın iddialı yapımı Ülker Abla'nın Gold Film tarafından iptal edildiğini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda da 'Serseri Aşıklar' ve 'Hayatın Benim' dizileri iptal edilmişti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanallar, yeni yıl sonrası için pek çok dizi projesine başlasa da bunlar birer birer iptal ediliyor. Bunlardan biri de NOW'ın iddialı dizisi oldu.

Kanallar, yeni yıl sonrası için pek çok dizi projesine başlasa da bunlar birer birer iptal ediliyor. Bunlardan biri de NOW'ın iddialı dizisi oldu.

Kanallar ve yapım şirketleri, bütçe yetersizliği nedeniyle yerli dizi projelerini rafa kaldırmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş, geçtiğimiz günlerde 2026 yılının iddialı dizi projelerinden 'Serseri Aşıklar' ve 'Hayatın Benim' dizilerinin bütçe nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu. Şimdi de NOW'ın başrolleri hazır olan dizisi 'Ülker Abla' için iptal kararı geldi.

Olgun Şimşek ve Gonca Vuslateri'nin başrol için anlaştığı Ülker Abla dizisi bütçe sıkıntıları nedeniyle iptal edildi.

Olgun Şimşek ve Gonca Vuslateri'nin başrol için anlaştığı Ülker Abla dizisi bütçe sıkıntıları nedeniyle iptal edildi.

Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde Ülker Abla projesinden çekildiğini duyurmuştu. Bu hamlenin hemen ardından ise Birsen Altuntaş'tan iptal açıklaması geldi. Yeni yıl için hazırlanan diziler arasında 3. kez iptal konusu gündem olurken Altuntaş, bu iptallerin nedeni olarak artan maliyetler ve kanalların düşük bütçe vermesini gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın