Yeni Diziye Para Yok! NOW'ın İddialı Dizisi Henüz Başlamadan İptal Edildi
NOW, yeni yıl sonrası için pek çok önemli dizi projesi için çalışmalarını sürdürürken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik haber geldi. Altuntaş, bütçe krizleri nedeniyle NOW'ın iddialı yapımı Ülker Abla'nın Gold Film tarafından iptal edildiğini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda da 'Serseri Aşıklar' ve 'Hayatın Benim' dizileri iptal edilmişti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Kanallar, yeni yıl sonrası için pek çok dizi projesine başlasa da bunlar birer birer iptal ediliyor. Bunlardan biri de NOW'ın iddialı dizisi oldu.
Olgun Şimşek ve Gonca Vuslateri'nin başrol için anlaştığı Ülker Abla dizisi bütçe sıkıntıları nedeniyle iptal edildi.
