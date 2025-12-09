MasterChef Barbaros'un Dövmelerini Kapatmak İçin Kolunu Komple Boyatması Gündem Oldu
MasterChef All Star Altın Kupa ile ekranlara geri dönen MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'nun kolu dikkat çekti. Barbaros'un geçtiğimiz sezonlarda kolunda dövme vardı. Dövme olan kolunu komple lacivert yaptırmasıyla dövme sildirme nedeni merak uyandırdı.
MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Barbaros, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa ile geri döndü.
MasterChef Türkiye Altın Kupa yarışmacısı Barbaros, dövmesini silmek için kolunu komple boyatmış.
