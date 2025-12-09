onedio
MasterChef Barbaros'un Dövmelerini Kapatmak İçin Kolunu Komple Boyatması Gündem Oldu

MasterChef Barbaros'un Dövmelerini Kapatmak İçin Kolunu Komple Boyatması Gündem Oldu

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.12.2025 - 14:42

MasterChef All Star Altın Kupa ile ekranlara geri dönen MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'nun kolu dikkat çekti. Barbaros'un geçtiğimiz sezonlarda kolunda dövme vardı. Dövme olan kolunu komple lacivert yaptırmasıyla dövme sildirme nedeni merak uyandırdı.

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Barbaros, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa ile geri döndü.

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da yer alan 16 eski yarışmacıdan biri olan Barbaros Yoloğlu, yarışmanın en popüler isimlerinden biri. Şampiyon Serhat Doğramacı ile yarıştığı finalde ikinci olan Barbaros'un MasterChef Altın Kupa'da yer alması hayranlarını sevindirirken kolundaki detay dikkatlerden kaçmadı.

MasterChef Türkiye Altın Kupa yarışmacısı Barbaros, dövmesini silmek için kolunu komple boyatmış.

Geçtiğimiz sezonlarda sol kolunda dövme olduğu dikkat çeken Barbaros, Altın Kupa'ya katıldığında dövme bulunan kolunun komple lacivert olmasıyla dikkat çekti. Eşinden boşanmasıyla bir dönem gündem olan Barbaros'un hangi dövmeleri kapatmak için bu yönteme başvurduğu ise merak yarattı. Barbaros'un laciverte boyanan kolu sosyal medyada gündem olurken kendisinden henüz bir açıklama gelmedi.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
