Uzak Şehir'de Alya'nın Cihan'a Aldığı Bilekliğin Fiyatını Bulduk
Uzak Şehir'in yeni bölümünde Cihan'ın doğum günü olduğunu izledik. Alya, hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Cihan'a doğum günü hediyesi olarak anlamlı bir bileklik aldı. Haliyle sosyal medyada 'Cihan Albora bilekliği' hakkında pek çok soru sorulmaya başladı. Uzak Şehir'deki Cihan Albora bilekliğinin fiyatı da bunlardan biriydi. Biz de sizler için azmettik ve fiyatını bulduk!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'in yeni bölümü yine ortalığı yıktı geçti. Öyle ki dizi yeni yıl öncesinde 16 reytingi aşarak büyük bir başarı elde etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'de Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakterinin doğum günü kutlandı. Eşi Alya'nın ona aldığı bileklik ise sosyal medyada viral oldu.
İşte Uzak Şehir'de Alya'nın Cihan'a hediye ettiği bilekliğin fiyatı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın