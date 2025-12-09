onedio
Uzak Şehir'de Alya'nın Cihan'a Aldığı Bilekliğin Fiyatını Bulduk

Uzak Şehir'de Alya'nın Cihan'a Aldığı Bilekliğin Fiyatını Bulduk

Uzak Şehir
Esra Demirci - TV Editörü
09.12.2025 - 11:01

Uzak Şehir'in yeni bölümünde Cihan'ın doğum günü olduğunu izledik. Alya, hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Cihan'a doğum günü hediyesi olarak anlamlı bir bileklik aldı. Haliyle sosyal medyada 'Cihan Albora bilekliği' hakkında pek çok soru sorulmaya başladı. Uzak Şehir'deki Cihan Albora bilekliğinin fiyatı da bunlardan biriydi. Biz de sizler için azmettik ve fiyatını bulduk!

Uzak Şehir'in yeni bölümü yine ortalığı yıktı geçti. Öyle ki dizi yeni yıl öncesinde 16 reytingi aşarak büyük bir başarı elde etti.

Uzak Şehir'in yeni bölümü yine ortalığı yıktı geçti. Öyle ki dizi yeni yıl öncesinde 16 reytingi aşarak büyük bir başarı elde etti.

Uzak Şehir'in yayınlanan yeni bölümünde Kaya'nın nikah masasında kalmasından tutun da Boran'ın kaprislerine kadar yine pek çok kaosla karşı karşıya kaldık. En zevk alarak izlediğimiz anlar ise Cihan'ın hayatında ilk defa kutladığı doğum günü oldu!

Uzak Şehir'de Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakterinin doğum günü kutlandı. Eşi Alya'nın ona aldığı bileklik ise sosyal medyada viral oldu.

Uzak Şehir'de Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakterinin doğum günü kutlandı. Eşi Alya'nın ona aldığı bileklik ise sosyal medyada viral oldu.

Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakteri, Cihan'a doğum günü için anlamlı bir bileklik hediye etti. Bileklikteki her sembolün bir anlamı olurken seyirci, Cihan Albora bilekliğinin nerede satıldığını ve kaç para olduğunu merak etti. Biz de sizler için Alya'nın Cihan'a hediye ettiği bilekliğin fiyatını öğrendik.

İşte Uzak Şehir'de Alya'nın Cihan'a hediye ettiği bilekliğin fiyatı:

İşte Uzak Şehir'de Alya'nın Cihan'a hediye ettiği bilekliğin fiyatı:

Alya'nın Cihan'a doğum günü hediyesi bileklik, markanın web sitesinde 'Cihan Albora Bileklik' olarak yer alıyor. Fiyatı ise 9,495 TL.

Bilekliğin açıklama kısmında ise şu ifadeler yer alıyor:

Bu özel tasarım bileklikte yer alan beş adet yarı doğal, aşkın en büyülü anı olan ilk bakışta aşkın 5 saniyesini simgeler.

Merkezdeki Mardin Güneşi, Mezopotamya’nın binlerce yıllık gizemini ve derin ruhunu bilekliğe taşır.

Anadolu’da turna kuşları gökyüzünün özgür âşıklarıdır; sadakati, sevgiyi ve kavuşamaya çalışan iki yüreğin hikâyesini temsil eder.

Kenarları saran sonsuzluk motifi ise Şahmaran efsanesinden ilham alır; bilgece bir bağlılığı ve sonsuz aşkı ve sevdayı sembolize eder.

