Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, Karakterine Gelen Yorumlara Yanıt Verdi
Kanal D'de 2 sezondur reytingleri altüst eden Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, rol arkadaşı ve oğlu Cihan'ı canlandıran Ozan Akbaba'nın 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasında konuştu. Gonca Cilasun, canlandırdığı Sadakat karakterine gelen yorumlara yanıt verdi.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni bölümü yayınlanırken tüm ekip, rol arkadaşları Ozan Akbaba'nın film galasına gitti.
