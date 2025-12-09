onedio
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, Karakterine Gelen Yorumlara Yanıt Verdi

Uzak Şehir
Esra Demirci
09.12.2025 - 09:18

Kanal D'de 2 sezondur reytingleri altüst eden Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, rol arkadaşı ve oğlu Cihan'ı canlandıran Ozan Akbaba'nın 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasında konuştu. Gonca Cilasun, canlandırdığı Sadakat karakterine gelen yorumlara yanıt verdi.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni bölümü yayınlanırken tüm ekip, rol arkadaşları Ozan Akbaba'nın film galasına gitti.

'Bak Postacı Geliyor' filminin başrolü olan Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'yı ekip arkadaşları yalnız bırakmadı. Uzak Şehir'in sinir krizi geçirten hanımağası Sadakat Albora'yı canlandıran Gonca Cilasun, kameralara konuştu. Canlandırdığı Sadakat karakterine gelen yorumlara yanıt veren Gonca Cilasun ayrıca “Sadakat ile Gonca’nın farklı karakterler olduğunu anladılar; benim Sadakat olmadığıma inandılar.” dedi.

