article/comments
TRT'den Reyting Artıracak Hamle: Mehmed Dizisine Usta Yeşilçam Oyuncusu Dahil Oldu

TRT'den Reyting Artıracak Hamle: Mehmed Dizisine Usta Yeşilçam Oyuncusu Dahil Oldu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.12.2025 - 08:50

TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda geçtiğimiz günlerde yönetmen değişikliği yaşanmıştı. İddialı dizi, şimdi de enfes bir reyting hamlesi yaptı. Mehmed dizisine usta Yeşilçam oyuncusunun dahil olduğu açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçtiğimiz günlerde yönetmen değişikliğiyle gündem olmuştu.

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçtiğimiz günlerde yönetmen değişikliğiyle gündem olmuştu.

Kuruluş Osman dizisinin yönetmeni, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine transfer olmuştu. Salı akşamlarına damga vurmaya devam eden Mehmed dizisinden yeni bir değişiklik daha geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta bir Yeşilçam oyuncusu, Mehmed dizisinin kadrosuna dahil oldu.

TRT'nin Mehmed dizisinden reyting artıracak oyuncu hamlesi geldi.

TRT'nin Mehmed dizisinden reyting artıracak oyuncu hamlesi geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Selma Güneri, Mehmed dizisinin kadrosuna dahil oldu. Güneri, dizide Uzun Hasan'ın annesi Sare Hatun karakterini canlandıracak.

