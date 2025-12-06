onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Ilıcalı Paylaşmıştı: MasterChef Türkiye Jürilerinden "Yeni Üye" Paylaşımları Geldi

Acun Ilıcalı Paylaşmıştı: MasterChef Türkiye Jürilerinden "Yeni Üye" Paylaşımları Geldi

Acun Ilıcalı MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.12.2025 - 22:11

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün MasterChef'le alakalı bomba bir gelişme duyurdu. Sevilen yarışma programına yeni üye geleceğini belirten Acun Ilıcalı seyirciyi epey heyecanlandırırken jüri üyeleri Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef'ten paylaşımlar gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Türkiye 2025'te büyük final gelirken yarışmada yeni bir dönem başlıyor.

MasterChef Türkiye 2025'te büyük final gelirken yarışmada yeni bir dönem başlıyor.

Sezer ve Özkan arasındaki büyük finalin hemen ardından MasterChef Türkiye'de All Star Altın Kupa yarışması başlayacak. 16 eski yarışmacının Altın Kupa almak için geri döneceği formatta seyirciyi pek çok sürpriz beklerken Acun Ilıcalı, Instagram hesabından büyük bir bomba patlatmıştı.

All Star Altın Kupa'ya ünlü bir ismin dahil olacağını belirten Ilıcalı, yeni jüri üyesi geleceğinin sinyallerini verirken, halihazırda programda yer alan jüriler Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten paylaşım gecikmedi.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımından burada bahsetmiştik:

MasterChef jürisi Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

MasterChef jürisi Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

Somer Şef; “Yeni üyemizin aramıza katılmasını ben de dört gözle bekliyorum. Teknik bilgisi çok üst düzey, benzersiz bir tarzı var. Bizim de ona göstereceğimiz şeyler olacak'

Danilo Şef; “Benvenuto! Yeni üyemizin İtalyanca konuşan biri olması harika. Onunla vakit geçirmek için çok heyecanlıyım.'

Mehmet Şef; “Yeni üyemize hoş geldin diyorum. Türk mutfağını bu kadar iyi bilen birisi olması beni de heyecanlandırdı. Konuşacak çok şeyimiz olacak.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın