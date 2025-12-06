Acun Ilıcalı Paylaşmıştı: MasterChef Türkiye Jürilerinden "Yeni Üye" Paylaşımları Geldi

Somer Şef; “Yeni üyemizin aramıza katılmasını ben de dört gözle bekliyorum. Teknik bilgisi çok üst düzey, benzersiz bir tarzı var. Bizim de ona göstereceğimiz şeyler olacak'

Danilo Şef; “Benvenuto! Yeni üyemizin İtalyanca konuşan biri olması harika. Onunla vakit geçirmek için çok heyecanlıyım.'

Mehmet Şef; “Yeni üyemize hoş geldin diyorum. Türk mutfağını bu kadar iyi bilen birisi olması beni de heyecanlandırdı. Konuşacak çok şeyimiz olacak.'