Bizden Kaçmaz! Taşacak Bu Deniz'in Son Bölümündeki Çekim Hatası Gündem Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.12.2025 - 18:46

TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının tartışmasız galibi olmaya devam ediyor. 5 Aralık Cuma akşamı yayınlanan 9. bölümüyle yine reyting sonuçlarında muazzam oranlar elde eden Taşacak Bu Deniz, bu defa son bölümdeki çekim hatasıyla gündem oldu. Gezep'in Hicran'la konuşurken camı kırdığı sahnedeki detay dikkatlerden kaçmadı.

Taşacak Bu Deniz'deki çekim hatasını buradan izleyebilirsiniz:

Reytingleri altüst eden Taşacak Bu Deniz'in son bölümüne bir çekim hatası damga vurdu.

Komedi ve dram unsurlarının enfes bir şekilde harmanlandığı Taşacak Bu Deniz, 9. bölümüyle yine reytinglerde zirvede yer aldı. Taşacak Bu Deniz'in cuma akşamları en çok izlenen dizi olması artık alışılmış bir durum haline gelirken son bölümdeki bir detay dikkatten kaçmadı.

Dizinin son bölümünde hatırlarsanız Hicran'la tartışan Gezep, sinirden camı kırmıştı. Fakat sahne geçişinde gördük ki camın kırık kısmı bir anda yok olmuş. Devamlılık açısından kırık camın diğer sahnede yer almaması seyircinin gözünden kaçmadı ve Taşacak Bu Deniz'deki çekim hatası gündem oldu.

