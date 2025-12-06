Bizden Kaçmaz! Taşacak Bu Deniz'in Son Bölümündeki Çekim Hatası Gündem Oldu
TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının tartışmasız galibi olmaya devam ediyor. 5 Aralık Cuma akşamı yayınlanan 9. bölümüyle yine reyting sonuçlarında muazzam oranlar elde eden Taşacak Bu Deniz, bu defa son bölümdeki çekim hatasıyla gündem oldu. Gezep'in Hicran'la konuşurken camı kırdığı sahnedeki detay dikkatlerden kaçmadı.
Taşacak Bu Deniz'deki çekim hatasını buradan izleyebilirsiniz:
Reytingleri altüst eden Taşacak Bu Deniz'in son bölümüne bir çekim hatası damga vurdu.
