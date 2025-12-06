Bizden Kaçmaz! Taşacak Bu Deniz'in Son Bölümündeki Çekim Hatası Gündem Oldu

Komedi ve dram unsurlarının enfes bir şekilde harmanlandığı Taşacak Bu Deniz, 9. bölümüyle yine reytinglerde zirvede yer aldı. Taşacak Bu Deniz'in cuma akşamları en çok izlenen dizi olması artık alışılmış bir durum haline gelirken son bölümdeki bir detay dikkatten kaçmadı.

Dizinin son bölümünde hatırlarsanız Hicran'la tartışan Gezep, sinirden camı kırmıştı. Fakat sahne geçişinde gördük ki camın kırık kısmı bir anda yok olmuş. Devamlılık açısından kırık camın diğer sahnede yer almaması seyircinin gözünden kaçmadı ve Taşacak Bu Deniz'deki çekim hatası gündem oldu.