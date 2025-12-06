onedio
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, Dizinin Nerede Çekildiğini Açıkladı

Esra Demirci
06.12.2025 - 17:10

Çocukluğumuzun unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın nerede çekildiğini hepimiz bir dönem merak etmiştik. Haluk ve Meltem'in dışarıdan görünen pembe apartman olduğunu düşünsek de aslında dizi bir stüdyoda çekiliyordu. Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın'ın nasıl bir ortamda çekildiğini açıkladı.

KAYNAK: Kültür.süz Kulübü/ TikTok

Buradan izleyebilirsiniz:

İlk olarak 2002 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın dizisi, birçoğumuzun hala favorisi!

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ ikilisinin başrolde yer aldığı dizi, özellikle çocukluğumuzun vazgeçilmezi olurken dizinin nerede çekildiğini hepimiz en az bir kez düşünmüşüzdür. 

Çocuklar Duymasın'ın sahne geçişlerinde gösterilen pembe apartmanda çekildiğini zannetsek de aslında Haluk ve Meltem'in evi bir stüdyodan ibaretti. Çocuklar Duymasın'ın ilk sezonlarında Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari, konuk olduğu programda dizinin nerede çekildiğini açıkladı.

Emre Keskin

çok güzel günlerdi be

leejinki

kızgın emoji ne alaka 😂