Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, Dizinin Nerede Çekildiğini Açıkladı
Çocukluğumuzun unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın nerede çekildiğini hepimiz bir dönem merak etmiştik. Haluk ve Meltem'in dışarıdan görünen pembe apartman olduğunu düşünsek de aslında dizi bir stüdyoda çekiliyordu. Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın'ın nasıl bir ortamda çekildiğini açıkladı.
KAYNAK: Kültür.süz Kulübü/ TikTok
İlk olarak 2002 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın dizisi, birçoğumuzun hala favorisi!
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
