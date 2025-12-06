Bir İstanbul Masalı'nın Yeniden Çekileceğini Açıklayan Ozan Güven Kafa Karıştırdı
Bir döneme damga vuran Bir İstanbul Masalı dizisinde Selim ve Demir Arhan kardeşlere hayat veren Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven bir araya geldi. Bedri Usta'nın Instagram'ında karşımıza çıkan ikiliden Ozan Güven, şakayla karışık Bir İstanbul Masalı'nın yeniden çekileceğini açıkladı. O anlar viral olurken çoğu takipçi bunun bir şaka olduğunu iddia etti.
2003-2005 yılları arasında yayınlanan ve özellikle jenerik müziğiyle nam salan Bir İstanbul Masalı dizisini hatırlamayanınız yoktur.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
