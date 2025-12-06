onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bir İstanbul Masalı'nın Yeniden Çekileceğini Açıklayan Ozan Güven Kafa Karıştırdı

Bir İstanbul Masalı'nın Yeniden Çekileceğini Açıklayan Ozan Güven Kafa Karıştırdı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.12.2025 - 19:30

Bir döneme damga vuran Bir İstanbul Masalı dizisinde Selim ve Demir Arhan kardeşlere hayat veren Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven bir araya geldi. Bedri Usta'nın Instagram'ında karşımıza çıkan ikiliden Ozan Güven, şakayla karışık Bir İstanbul Masalı'nın yeniden çekileceğini açıkladı. O anlar viral olurken çoğu takipçi bunun bir şaka olduğunu iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

2003-2005 yılları arasında yayınlanan ve özellikle jenerik müziğiyle nam salan Bir İstanbul Masalı dizisini hatırlamayanınız yoktur.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan ve özellikle jenerik müziğiyle nam salan Bir İstanbul Masalı dizisini hatırlamayanınız yoktur.

Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe ve Ozan Güven'in başrollerde yer aldığı dizi 2005 yılında final yapsa da hala hafızalarımızdaki yerini koruyor. Türk televizyonlarında önemli bir yer edinen Bir İstanbul Masalı'nı dijital ortamlarda hala sık sık izlerken Ozan Güven, merak uyandıran bir açıklama yaptı.

Dizide abisi Selim Arhan'ı canlandıran Mehmet Aslantuğ'yla bir araya gelen Ozan Güven, Bedri Usta'nın Instagram'ında yayınlanan bir videoda Bir İstanbul Masalı'nın yeniden çekileceğini belirtti. Çoğu takipçi Ozan Güven'in şaka yaptığını düşünürken inanmak isteyenlerin sayısı da epey fazlaydı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın