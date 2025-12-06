Bir İstanbul Masalı'nın Yeniden Çekileceğini Açıklayan Ozan Güven Kafa Karıştırdı

Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe ve Ozan Güven'in başrollerde yer aldığı dizi 2005 yılında final yapsa da hala hafızalarımızdaki yerini koruyor. Türk televizyonlarında önemli bir yer edinen Bir İstanbul Masalı'nı dijital ortamlarda hala sık sık izlerken Ozan Güven, merak uyandıran bir açıklama yaptı.

Dizide abisi Selim Arhan'ı canlandıran Mehmet Aslantuğ'yla bir araya gelen Ozan Güven, Bedri Usta'nın Instagram'ında yayınlanan bir videoda Bir İstanbul Masalı'nın yeniden çekileceğini belirtti. Çoğu takipçi Ozan Güven'in şaka yaptığını düşünürken inanmak isteyenlerin sayısı da epey fazlaydı.