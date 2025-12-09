onedio
Uzak Şehir'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.12.2025 - 10:26

Kanal D ekranlarının fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Heyecanın asla sona ermediği Uzak Şehir, ara sıra yükselen komedi dozuyla da dikkat çekiyor. Uzak Şehir seyircisinin mizahla yorumu harmanladığı tweetleri sizler için derledik.

Boran tahmini ne zaman gidersin?

twitter.com

Çok bile dayandı.

twitter.com

Sıfır şaka böyleydi.

twitter.com

Küçük Cihan Deniz yargı dağıttı.

Küçük Cihan Deniz yargı dağıttı.

Al işte yine kurulacak bir şey bulduk!

twitter.com
👇

twitter.com

Boran direkt kapatılsın!

twitter.com

👇

twitter.com

Esra Demirci
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
