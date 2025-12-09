Diziye Gelebilir: Usta Oyuncu, Fenomen Dizi Eşref Rüya'dan Rol Teklifi Aldığını Açıkladı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in canlandırdığı Eşref Tek ve Nisan karakterleriyle adeta bir fenomene dönüşen Eşref Rüya'yı dilimizden düşüremezken şimdi de usta bir oyuncudan bomba bir itiraf geldi.

Yeşilçam'ın kötü adamı olarak da bilinen usta oyuncu Nuri Alço, Çağla Şıkel'ın NOW'da yayınlanan programına konuk oldu. Nuri Alço, dizilere ne zaman geri döneceği sorusuna Eşref Rüya'dan rol teklifi aldığı yanıtını vererek heyecanlandırdı.