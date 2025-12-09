onedio
Diziye Gelebilir: Usta Oyuncu, Fenomen Dizi Eşref Rüya'dan Rol Teklifi Aldığını Açıkladı

Diziye Gelebilir: Usta Oyuncu, Fenomen Dizi Eşref Rüya'dan Rol Teklifi Aldığını Açıkladı

Esra Demirci
09.12.2025 - 09:55

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı dizi adeta bir fenomene dönüşürken Çağla Şıkel'in programına konuk olan usta oyuncu, diziden teklif aldığını duyurdu.

KAYNAK: Çağla ile Yeni Bir Gün/ NOW

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Eşref Rüya, enfes reytingleriyle ekran başarısını sürdürüyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in canlandırdığı Eşref Tek ve Nisan karakterleriyle adeta bir fenomene dönüşen Eşref Rüya'yı dilimizden düşüremezken şimdi de usta bir oyuncudan bomba bir itiraf geldi.

Yeşilçam'ın kötü adamı olarak da bilinen usta oyuncu Nuri Alço, Çağla Şıkel'ın NOW'da yayınlanan programına konuk oldu. Nuri Alço, dizilere ne zaman geri döneceği sorusuna Eşref Rüya'dan rol teklifi aldığı yanıtını vererek heyecanlandırdı.

İşte usta oyuncu Nuri Alço'nun Eşref Rüya dizisinden rol teklifi aldığını itiraf ettiği o anlar:

