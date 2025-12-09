Diziye Gelebilir: Usta Oyuncu, Fenomen Dizi Eşref Rüya'dan Rol Teklifi Aldığını Açıkladı
Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı dizi adeta bir fenomene dönüşürken Çağla Şıkel'in programına konuk olan usta oyuncu, diziden teklif aldığını duyurdu.
KAYNAK: Çağla ile Yeni Bir Gün/ NOW
Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Eşref Rüya, enfes reytingleriyle ekran başarısını sürdürüyor.
İşte usta oyuncu Nuri Alço'nun Eşref Rüya dizisinden rol teklifi aldığını itiraf ettiği o anlar:
