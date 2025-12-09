onedio
Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in En Çok Reyting Alan Sahnelerini Açıkladı



Uzak Şehir
Esra Demirci

09.12.2025 - 13:24

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir, yayınlanan 41. bölümüyle reyting sonuçlarında tozu dumana kattı. 8 Aralık Pazartesi reyting sonuçlarına göre Total grubunda 16 reytingi aşan Uzak Şehir'in en çok reyting alan sahneleri merak ediliyor. Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in reytinglerini tavan yaptıran sahneleri açıkladı.


Pazartesi akşamlarının tartışmasız galibi Uzak Şehir, 8 Aralık akşamı yine en çok izlenen dizi oldu.



8 Aralık 2025 reyting sonuçlarında yine zirvede yer alan Uzak Şehir, üç grupta da en çok izlenen dizi olmayı sürdürürken aynı zamanda Total grubunda 16 reytingi geçti. 

Uzak Şehir'in bu kadar yüksek reyting oranları almasının ardından seyirci, dizinin en çok reyting alan sahnelerini merak etti. Peki, Uzak Şehir'in en çok izlenen sahneleri hangileri oldu?

Reyting uzmanı, X hesabı üzerinden Uzak Şehir'in yeni bölümünde en çok reyting alan sahnelerini paylaştı.



'En yüksek anlık reyting Cihan'ın Boran'ı yere ittiği sahnede. Uzun bir aradan sonra ilk defa en yüksek reytinge -geç saate rağmen- finalde ulaşılmış. Yani sonuna kadar artarak gitmiş. Bölümün son 10 dakikasında televizyonu açık her iki kişiden biri Uzak Şehir izlemiş'



TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
