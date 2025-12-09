Gelinim Mutfakta'nın Fenomen Kayınvalidesi Besime Ekici Vefat Etti
Gelinim Mutfakta programının dikkat çeken isimlerinden Besime Ekici’nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Açık sözlülüğü, kararlı duruşu ve kendine has üslubuyla yer eden kayınvalide Besime Ekici, yarışmaya gelini Gülcan ile katılmış; programdaki net tavırları sayesinde geniş bir takipçi kitlesi edinmişti. Gelini Gülcan, kayınvalidesinin vefatını Instagram hesabından açıkladı.
Gelinim Mutfakta'nın sevilen kayınvalidelerinden Besime Ekici'yi hatırlarsınız.
Gelinim Mutfakta Gülcan Ekici, kayınvalidesi Besime Ekici'nin vefatını açıkladı.
