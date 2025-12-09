onedio
Gelinim Mutfakta'nın Fenomen Kayınvalidesi Besime Ekici Vefat Etti

Gelinim Mutfakta
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.12.2025 - 11:30

Gelinim Mutfakta programının dikkat çeken isimlerinden Besime Ekici’nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Açık sözlülüğü, kararlı duruşu ve kendine has üslubuyla yer eden kayınvalide Besime Ekici, yarışmaya gelini Gülcan ile katılmış; programdaki net tavırları sayesinde geniş bir takipçi kitlesi edinmişti. Gelini Gülcan, kayınvalidesinin vefatını Instagram hesabından açıkladı.

Gelinim Mutfakta'nın sevilen kayınvalidelerinden Besime Ekici'yi hatırlarsınız.

Gelini Gülcan Ekici'yle beraber Gelinim Mutfakta yarışmasında uzun süre yer alan Besime Ekinci, tavırlarıyla favori kayınvalidelerden biri olmuştu. Besime Ekici için gelini Gülcan, acı haberi verdi.

Gelinim Mutfakta Gülcan Ekici, kayınvalidesi Besime Ekici'nin vefatını açıkladı.

Gelinim Mutfakta'ya birlikte katıldığı gelini Gülcan Ekici, acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden “Kayınvalidem Bessey Ekici Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” sözleriyle duyurdu. Programda sergilediği karakteristik tavırlarıyla fenomen haline gelen Besime Hanım, hem destekçileri hem de eleştirileriyle ekranlarda iz bırakan isimlerden biri olmuştu.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
