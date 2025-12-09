onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Olaylı Oyuncusu, O Ses Türkiye Yılbaşı'nda Yer Alacak!

Kızılcık Şerbeti'nin Olaylı Oyuncusu, O Ses Türkiye Yılbaşı'nda Yer Alacak!

O Ses Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.12.2025 - 15:02

TV8'in yeni yıl için vazgeçilmez programlarından O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü için hazırlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Teşkilat dizisinin başrolü Rabia Soytürk'ün O Ses Yılbaşı'nda yer alacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin kaotik oyuncusunun O Ses Türkiye Yılbaşı programında şarkı söyleyeceğini duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılbaşı denildiği zaman akla ilk gelen programların başında O Ses Türkiye Yılbaşı yer alıyor.

Yılbaşı denildiği zaman akla ilk gelen programların başında O Ses Türkiye Yılbaşı yer alıyor.

Özellikle yeni yıla evde girmek isteyenlerin televizyondaki ilk tercihi olan O Ses Türkiye Yılbaşı programında hangi ünlü isimlerin şarkı söyleyerek yarışacağı merak yaratıyor. Birsen Altuntaş, geçtiğimiz günlerde TRT 1'in iddialı dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Rabia Soytürk'ün O Ses Türkiye Yılbaşı programında yer alacağını açıklamıştı. Altuntaş, şimdi de Kızılcık Şerbeti'nden olaylı bir ismin şarkı söyleyeceğini duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin kaoslu oyuncusu Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı programında yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin kaoslu oyuncusu Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı programında yer alacak.

Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde şarkı söyleyecek. Feyza Civelek, yarışmacı olarak yer alacağı O Ses Türkiye için özel ders almaya da başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın