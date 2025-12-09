Kızılcık Şerbeti'nin Olaylı Oyuncusu, O Ses Türkiye Yılbaşı'nda Yer Alacak!
TV8'in yeni yıl için vazgeçilmez programlarından O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü için hazırlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Teşkilat dizisinin başrolü Rabia Soytürk'ün O Ses Yılbaşı'nda yer alacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin kaotik oyuncusunun O Ses Türkiye Yılbaşı programında şarkı söyleyeceğini duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yılbaşı denildiği zaman akla ilk gelen programların başında O Ses Türkiye Yılbaşı yer alıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin kaoslu oyuncusu Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı programında yer alacak.
