Hibrit Terörün Dijital Yüzü

30.12.2025 - 18:17 Son Güncelleme: 30.12.2025 - 18:19

Terör artık sahadan çok dijital alanda örgütlenen, gençleri hedef alan ve algoritmalarla çalışan hibrit bir tehdittir.

Bu yapılar sosyal medyada radikalleştirme ve psikolojik bağ kurma yoluyla gençleri manipüle ederken, dijital izler ağ analizleriyle mutlaka açığa çıkar. Türkiye bu tehditle hem sahada hem dijital alanda mücadele ederken, gençlere asıl cesaretin terör ağlarına katılmak değil, manipülasyona direnmek olduğu uyarısını yapmaktadır. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci de bu tehlikeye karşı gençleri uyarmak için X'te bir paylaşım yaptı.

Bugün terör, yalnızca dağda, çölde ya da sokakta örgütlenen bir tehdit değildir. Terör; artık sosyal medya platformlarında organize olan, algoritmaları kullanan, genç zihinleri hedef alan hibrit bir yapıdadır. Bu yeni dönemin adı dijital terörizmdir.

DEAŞ ve benzeri terör örgütleri, dijital mecraları yalnızca propaganda için değil;-radikalleştirme,

-psikolojik bağ kurma,

-kimlik inşası,

-yalnızlaştırma ve koparma amaçlı kullanmaktadır.

Gençlerin zihinlerini esir alırken, bedenlerini sanal kafeslere hapsetmeyi hedeflerler. Özgürlük söylemiyle kölelik, adalet iddiasıyla ölüm pazarlayan yapılardır bunlar.

Şunun özellikle bilinmesini isterim..

Sosyal medyada anonimlik mutlak değildir.

Dijital alanda bırakılan her iz;

-ağ analizleri,

-davranış örüntüleri,

-etkileşim kümeleri üzerinden anlamlandırılır.Hibrit terör yapıları; kapalı gruplar, şifreli jargonlar ve dijital hücreler oluştursa da bu yapılar bağlantısız değildir. 

Hücreler birbirini ele verir. Ağlar, zamanla kendini açığa çıkarır.Dijital teröristler şunu bilmelidir:

Sanal alan başıboş bir alan değildir. Takip edilir, analiz edilir, deşifre edilir.Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil; dijital alanda da çok katmanlı yürütmektedir. Hibrit tehditler, hibrit kapasiteyle karşılanır. Algı operasyonları, veriyle; propaganda, hakikatle; dijital hücreler, ağ çözümlemeleriyle dağıtılır. Her platformda inlerine girilir.

Gençler İçin Açık Uyarımız:

Sizi “anlıyoruz” diyenler, aslında sizi kendi karanlık ajandalarına bağlamak ister.

Size “sistem karşıtlığı” pazarlayanlar, en ilkel itaat düzenlerini kurar.

Size “kahramanlık” anlatanlar, ölümü kutsar ama bedelini size ödetir.Gerçek özgürlük, bir terör ağının parçası olmak değildir.

Gerçek cesaret, manipülasyona direnebilmektir.

