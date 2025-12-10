onedio
Aşklarına Hayran Kaldık! 2025 Yılına Damga Vuran En İyi Dizi Çiftleri

Aşklarına Hayran Kaldık! 2025 Yılına Damga Vuran En İyi Dizi Çiftleri

yerli dizi Uzak Şehir 2025enler
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.12.2025 - 09:29

2025 yılı diziler açısından epey kalabalıktı. Her biri enfes senaryoya sahip olan dizilere yetişebilmek zaman zaman bizi zorlarken dizilerdeki çiftlerin aşklarına bağlandık. İzleyenlerin 'keşke gerçek olsa' dediği dizi çiftlerini 2025'e veda ederken sizler için sıraladık. En toksik olanından en aşığına kadar 2025'in en iyi dizi çiftlerini içeriğimizde bulabilirsiniz!

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci - Sakıncalı

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci - Sakıncalı

Ava Yaman ve Burak Yörük - Taşacak Bu Deniz

Ava Yaman ve Burak Yörük - Taşacak Bu Deniz

Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz - Kral Kaybederse

Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz - Kral Kaybederse

Aybüke Pusat ve İlhan Şen - Halef: Köklerin Çağrısı

Aybüke Pusat ve İlhan Şen - Halef: Köklerin Çağrısı

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe - Taşacak Bu Deniz

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe - Taşacak Bu Deniz
Dilin Döğer ve Atakan Özkaya - Uzak Şehir

Dilin Döğer ve Atakan Özkaya - Uzak Şehir

Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen - Halef: Köklerin Çağrısı

Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen - Halef: Köklerin Çağrısı

Melis Sezen ve Aras Bulut İynemli - Deha

Melis Sezen ve Aras Bulut İynemli - Deha

Sahra Şaş ve Alper Çankaya - Uzak Şehir

Sahra Şaş ve Alper Çankaya - Uzak Şehir

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım - Güller ve Günahlar

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım - Güller ve Günahlar
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir - Eşref Rüya

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir - Eşref Rüya

Lizge Cömert ve Kerem Bürsin - Çarpıntı

Lizge Cömert ve Kerem Bürsin - Çarpıntı

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba - Uzak Şehir

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba - Uzak Şehir

Burçin Terzioğlu ve Özgür Çevik - Ben Leman

Burçin Terzioğlu ve Özgür Çevik - Ben Leman

Alina Boz ve Cihangir Ceyhan - Bir Zamanlar İstanbul

Alina Boz ve Cihangir Ceyhan - Bir Zamanlar İstanbul
Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı - Kıskanmak

Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı - Kıskanmak

Serra Arıtürk ve Akın Akınözü - Veliaht

Serra Arıtürk ve Akın Akınözü - Veliaht

Hazal Türesan ve Erkan Kolçak Köstendil - Veliaht

Hazal Türesan ve Erkan Kolçak Köstendil - Veliaht

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz - Sahtekarlar

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz - Sahtekarlar

Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı - Taşacak Bu Deniz

Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı - Taşacak Bu Deniz
Evrim Alasya ve Barış Kılıç - Kızılcık Şerbeti

Evrim Alasya ve Barış Kılıç - Kızılcık Şerbeti

Berk Atan ve Melis Sevinç - Gönül Dağı

Berk Atan ve Melis Sevinç - Gönül Dağı

Rabia Soytürk ve Tolga Sarıtaş - Teşkilat

Rabia Soytürk ve Tolga Sarıtaş - Teşkilat

Hande Erçel ve Barış Arduç - Aşk ve Gözyaşı

Hande Erçel ve Barış Arduç - Aşk ve Gözyaşı

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy - Bahar

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy - Bahar
Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül - Sahipsizler

Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül - Sahipsizler

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
