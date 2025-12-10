Aşklarına Hayran Kaldık! 2025 Yılına Damga Vuran En İyi Dizi Çiftleri
2025 yılı diziler açısından epey kalabalıktı. Her biri enfes senaryoya sahip olan dizilere yetişebilmek zaman zaman bizi zorlarken dizilerdeki çiftlerin aşklarına bağlandık. İzleyenlerin 'keşke gerçek olsa' dediği dizi çiftlerini 2025'e veda ederken sizler için sıraladık. En toksik olanından en aşığına kadar 2025'in en iyi dizi çiftlerini içeriğimizde bulabilirsiniz!
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci - Sakıncalı
Ava Yaman ve Burak Yörük - Taşacak Bu Deniz
Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz - Kral Kaybederse
Aybüke Pusat ve İlhan Şen - Halef: Köklerin Çağrısı
Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe - Taşacak Bu Deniz
Dilin Döğer ve Atakan Özkaya - Uzak Şehir
Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen - Halef: Köklerin Çağrısı
Melis Sezen ve Aras Bulut İynemli - Deha
Sahra Şaş ve Alper Çankaya - Uzak Şehir
Cemre Baysel ve Murat Yıldırım - Güller ve Günahlar
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir - Eşref Rüya
Lizge Cömert ve Kerem Bürsin - Çarpıntı
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba - Uzak Şehir
Burçin Terzioğlu ve Özgür Çevik - Ben Leman
Alina Boz ve Cihangir Ceyhan - Bir Zamanlar İstanbul
Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı - Kıskanmak
Serra Arıtürk ve Akın Akınözü - Veliaht
Hazal Türesan ve Erkan Kolçak Köstendil - Veliaht
Hilal Altınbilek ve Burak Deniz - Sahtekarlar
Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı - Taşacak Bu Deniz
Evrim Alasya ve Barış Kılıç - Kızılcık Şerbeti
Berk Atan ve Melis Sevinç - Gönül Dağı
Rabia Soytürk ve Tolga Sarıtaş - Teşkilat
Hande Erçel ve Barış Arduç - Aşk ve Gözyaşı
Demet Evgar ve Buğra Gülsoy - Bahar
Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül - Sahipsizler
