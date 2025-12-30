Diş Sıkma ve Gıcırdatma Sorununuzu Çözmek İçin 12 Pratik Çözüm

Geceleri uykuda farkında olmadan dişlerinizi sıktığınızı hissediyor musunuz? Sabah çene ağrısıyla, başınızda baskı hissiyle ya da diş hassasiyetiyle uyanıyorsanız, muhtemelen “bruksizm” denen diş sıkma ve gıcırdatma problemiyle karşı karşıyasınız. Üstelik bu durum sadece uykuda değil, stresli anlarda, konsantrasyon gerektiren işler sırasında da ortaya çıkabiliyor.

Neyse ki hem ağız sağlığınızı koruyup hem de çene kaslarınızı rahatlatmanın yolları var. İşte diş sıkma ve gıcırdatmayı azaltmanıza yardımcı olacak 12 etkili çözüm!