Dental Terimlerin Anlamlarını Bulabilecek misin?

30.12.2025 - 17:14

Dental alanda bilgisine güvenenler buraya! Bakalım bu mental terimleri ne kadar iyi biliyorsun ve kaç doğru yapacaksın, merak ediyorsan hadi bakalım teste başlıyoruz. Kaç doğru yaptığını sonuçlarda yazmayı unutma!

1. Öncelikle kolaydan başlayalım, "mine" nedir?

2. “Pulpa” kelimesi neyi ifade ediyor?

3. Peki "plak" nedir?

4. “Ortodonti” hangi alana bakar?

5. “Endodonti” terimi hangi tedaviyle ilgilidir?

6. Peki “protez” ne demek?

7. “Apse” nedir?

8. Son olarak “alveol” ne anlama geliyor?

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
