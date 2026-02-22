TFF’den İlginç Paylaşım: Galatasaray’a Gönderme mi?

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma 0-0 devam ederken Sane ile bir gol bulmuş ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde gol iptal edilmişti. Galatasaray mücadeleyi 2-0 kaybetmişti.

Galatasaray’ın maç sonunda yaptığı açıklamada karşılaşmanın VAR hakemi Davut Dakul Çelik’in Fenerbahçeli olduğu ima edilmiş ve alınan kararların ligin adaletine gölge düşürdüğü söylenerek TFF göreve çağrılmıştı.

Galatasaray, TFF’den hakem Davut Dakul Çelik’in aldığı kararların incelenmesi ve idari soruşturma açılması talebinde bulunmuştu.