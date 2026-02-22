TFF’den İlginç Paylaşım: Galatasaray’a Gönderme mi?
Galatasaray, 2-0 kaybettiği Konyaspor maçından sonra hakem kararlarını eleştiren bir açıklama yayımlamış ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet etmişti. TFF ise Galatasaray’ın açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Yorumlara kapatılan paylaşımda, “Futbol ayak oyunu değil, bir spordur” ifadeleri yer aldı.
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’ın Konya deplasmanından puansız dönmesi şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirdi.
Galatasaray’ın sert açıklaması sonrasında TFF’den ilginç bir paylaşım geldi.
