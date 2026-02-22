onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
TFF’den İlginç Paylaşım: Galatasaray’a Gönderme mi?

TFF’den İlginç Paylaşım: Galatasaray’a Gönderme mi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.02.2026 - 15:14

Galatasaray, 2-0 kaybettiği Konyaspor maçından sonra hakem kararlarını eleştiren bir açıklama yayımlamış ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet etmişti. TFF ise Galatasaray’ın açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Yorumlara kapatılan paylaşımda, “Futbol ayak oyunu değil, bir spordur” ifadeleri yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’ın Konya deplasmanından puansız dönmesi şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirdi.

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’ın Konya deplasmanından puansız dönmesi şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma 0-0 devam ederken Sane ile bir gol bulmuş ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde gol iptal edilmişti. Galatasaray mücadeleyi 2-0 kaybetmişti.

Galatasaray’ın maç sonunda yaptığı açıklamada karşılaşmanın VAR hakemi Davut Dakul Çelik’in Fenerbahçeli olduğu ima edilmiş ve alınan kararların ligin adaletine gölge düşürdüğü söylenerek TFF göreve çağrılmıştı.

Galatasaray, TFF’den hakem Davut Dakul Çelik’in aldığı kararların incelenmesi ve idari soruşturma açılması talebinde bulunmuştu.

Galatasaray’ın sert açıklaması sonrasında TFF’den ilginç bir paylaşım geldi.

Galatasaray’ın sert açıklaması sonrasında TFF’den ilginç bir paylaşım geldi.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın