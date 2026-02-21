onedio
Beşiktaş'ın Eski Futbolcuları Tammy Abraham ve Rafa Silva Geceyi Golle Kapattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2026 - 00:06

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılan Rafa Silva ve Tammy Abraham yeni takımlarına giderek uyum sağlıyor. Portekiz basınında eleştirilere maruz kalan Rafa Silva da bugün golünü atarak cevap verdi. 

Tammy Abraham ise üst üste çıktığı iki maçta da takımının gollerini attı.

Aston Villa'ya hayat verdi.

28 yaşındaki İngiliz forvet, Aston Villa’daki başlangıcını golle taçlandırdı. Leeds United karşısında attığı golle üst üste iki maçta da ağları sarsmayı başardı.

Premier Lig’de bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Aston Villa, evinde Leeds United’ı ağırladı. Maçın son dakikalarına 1-0 geride giren Villa’da sahneye çıkan isim, Beşiktaş’ın eski golcüsü Tammy Abraham oldu.

88.dakikada fileleri havalandıran Abraham, Aston Villa’ya beraberliği getirdi. Devre arasında transfer olduğu Birmingham ekibinde üst üste iki maçta gol atan İngiliz golcü, geçen hafta Newcastle’a 3-1 kaybedilen FA Cup maçında da takımının tek golünü atmıştı.

Rabona ile döndü.

Eleştirilerin hedefindeki isim Rafa Silva, bugün oynanan maçta attığı rabona golüyle kalitesini bir kez daha gösterdi. Benfica'nın AVS'yi evinde 3-0 yendiği maçta Rafa Silva takımının üçüncü golünü attı.

Rafa Silva'nın şık golünü buradan izleyebilirsiniz:

