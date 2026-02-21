Beşiktaş'ın Eski Futbolcuları Tammy Abraham ve Rafa Silva Geceyi Golle Kapattı

28 yaşındaki İngiliz forvet, Aston Villa’daki başlangıcını golle taçlandırdı. Leeds United karşısında attığı golle üst üste iki maçta da ağları sarsmayı başardı.

Premier Lig’de bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Aston Villa, evinde Leeds United’ı ağırladı. Maçın son dakikalarına 1-0 geride giren Villa’da sahneye çıkan isim, Beşiktaş’ın eski golcüsü Tammy Abraham oldu.

88.dakikada fileleri havalandıran Abraham, Aston Villa’ya beraberliği getirdi. Devre arasında transfer olduğu Birmingham ekibinde üst üste iki maçta gol atan İngiliz golcü, geçen hafta Newcastle’a 3-1 kaybedilen FA Cup maçında da takımının tek golünü atmıştı.