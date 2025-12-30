onedio
article/comments
article/share
En Uygununu Seçmek Önemli: Diş Macunu Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.12.2025 - 17:14

Aslında ağız bakım rutininin en önemli adımlarından biri

Diş macunu seçmek aslında ağız bakım rutininin en önemli adımlarından biri. Tıpkı diş fırçası gibi kullandığınız diş macununu da dişlerinize özel seçmelisiniz. İçeriği, etkisi de oldukça önemli. Peki diş macunu seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte bu sorunun yanıtı içeriğimizde, hadi başlayalım!

1. Florür içeriği

Florür, diş minesini güçlendirir ve çürük oluşumunu önler. Diş macunu alırken florür oranı tam da bu yüzden önemlidir. Özellikle diş hekiminizin önerdiği seviyede olmasına dikkat ederek satın alabilirsiniz. Yeterli florür olmasına dikkat etmeyi unutmayın.

2. Abrasivite seviyesi

Abrasivite diş macununun diş yüzeyini aşındırma derecesini gösterir. Yüksek abrasiviteye sahip macunlar lekeleri temizlemede daha etkilidir ama hassas dişlerde mineyi aşındırabilir. Hassas dişler için düşük RDA değerine sahip macunlar önerilmektedir. Diş hassasiyetinize göre abrasivite seviyesine bakabilirsiniz.

3. Diş sorunlarına göre özel formül

Hassas diş, diş eti problemleri, lekeli dişler veya çürük eğilimi gibi farklı durumlar için özel formüller geliştiriliyor. Bu yüzden diş hekiminizden diş sorununuzu öğrenip ona uygun bir diş macunu seçebilirsiniz. Örneğin hassasiyet sorununuz varsa, hassasiyete karşı koruyan macunlar kullanmak dişlerinize daha iyi gelir.

4. Beyazlık etkisi

Beyazlık kazandıran diş macunları genellikle diş yüzeyindeki kahve, çay veya sigara lekelerini gidermeye yardımcı olur. Lekeler konusunda ne kadar etkili olsalar da sıradan diş macunları lekeleri ovalayarak kaldırdıkları için ve dişe zarar verebilirler. Beyazlık için macun seçerken lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldıran ürünlere yönelmeyi unutmayın.

5. Doğal içerikler

Bazı kişiler SLS, paraben veya yapay tatlandırıcı gibi kimyasallardan kaçınmayı tercih eder. Doğal veya organik içerikli macunları bu tarz kimyasalları içermez ve hassas cilt veya ağız yapısına sahip kişiler için daha uygundur. Siz de içeriğine bakarak satın alabilirsiniz.

6. Tat ve koku

Diş macununun tadı, köpürme yoğunluğu ve dokusu, günlük fırçalama alışkanlığınızı etkiler. Tat ve dokusu sizi rahatsız etmeyen bir ürün seçmek, rutin diş fırçalamayı daha keyifli ve sürdürülebilir kılmanıza yardımcı olur. Bu yüzden tat ve kokusuna da bakarak satın alabilirsiniz.

7. Diş taşı ve plak önleme

Diş taşı ve plak, diş çürüğü ve diş eti hastalıklarının başlıca nedenlerindendir. Plak önleyici içeriklere sahip diş macunları tam olarak bu oluşumları engellemeye yardımcı olur ve uzun vadede ağız sağlığınızı korur. Bu yüzden diş macunu alırken diş taşı ve plak önleme sağlayıp sağlamadığını kontrol edebilirsiniz.

8. Farklı yaş grupları için özel formüller

Çocuklar ve yetişkinler için diş macunlarında farklı florür ve içerik dengeleri bulunur. Çocuklar için düşük florürlü ve tatlı aromalı macunlar tercih edebilirsiniz. Kendiniz içinse daha güçlü formüller kullanabilirsiniz. Diş macunu seçerken yaş grubuna uygun seçim yapmayı unutmayın.

Yoğun beyazlık isteyenler hangi macunu tercih edebilir?

Yoğun beyazlık isteyenler hangi macunu tercih edebilir?

Dişlerinizde beyazlık adına etkili ve hızlı bir çözüm arıyorsanız 1 günde daha beyaz ve güçlü dişler sağlayan Oral-B Yoğun Beyazlık diş macununu deneyebilirsiniz. Sadece Oral-B’de olan klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırıyor ve yeni leke oluşumunu önlüyor. Size de bembeyaz gülümsemenizle etrafa ışık saçmak kalıyor.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
