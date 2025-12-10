onedio
Kenan Baran'a Ne Oldu? Kral Kaybederse'nin Büyük Finaline Gelen Yorumlar

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.12.2025 - 09:48

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kral Kaybederse, dün akşam (9 Aralık) yayınlanan bölümüyle final yaptı. Halit Ergenç'in fenomen haline gelen Kenan Baran karakterine hayat verdiği Kral Kaybederse'nin finalinde Kenan karakterinin sonu çok merak edildi. Finaliyle herkesi ağlatan Kral Kaybederse'ye gelen yorumları sizler için derledik.

Son dönemin en iddialı yerli dizilerinden Kral Kaybederse, dün akşam (9 Aralık) final yaptı.

Final bölümüyle ekrana gelen dizide adeta oyunculuk resitali izledik. İki sezon boyunca aşırı narsist biri olan Kenan Baran'ı canlandıran Halit Ergenç, final bölümünde seyircileri gözyaşlarına boğdu. Her bir oyuncunun enfes performans sergilediği Kral Kaybederse'nin finalinde Kenan Baran'a ne olacağı merak ediliyordu. Kenan Baran, kaldığı bakımevinde bir çocuğun hayatına dokundu ve ölümünün ardından maaşı ona kalsın diye evlilik bile yaptı. Huzurevindeki yaşamında hayata tutunan Kenan Baran, son yıllarını huzurlu bir şekilde yaşayıp vefat etti. Öldüğünde ise mezarına eski ihtişamlı günlerinden pek çok dostu geldi.

Halit Ergenç'in adeta döktürdüğü Kral Kaybederse'nin final bölümü sosyal medyada ortalığı yıktı geçti. Biz de finale gelen yorumları sizler için derledik.

İşte Kral Kaybederse'nin final bölümüne gelen yorumlar:

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
