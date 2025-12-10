Kenan Baran'a Ne Oldu? Kral Kaybederse'nin Büyük Finaline Gelen Yorumlar

Final bölümüyle ekrana gelen dizide adeta oyunculuk resitali izledik. İki sezon boyunca aşırı narsist biri olan Kenan Baran'ı canlandıran Halit Ergenç, final bölümünde seyircileri gözyaşlarına boğdu. Her bir oyuncunun enfes performans sergilediği Kral Kaybederse'nin finalinde Kenan Baran'a ne olacağı merak ediliyordu. Kenan Baran, kaldığı bakımevinde bir çocuğun hayatına dokundu ve ölümünün ardından maaşı ona kalsın diye evlilik bile yaptı. Huzurevindeki yaşamında hayata tutunan Kenan Baran, son yıllarını huzurlu bir şekilde yaşayıp vefat etti. Öldüğünde ise mezarına eski ihtişamlı günlerinden pek çok dostu geldi.

Halit Ergenç'in adeta döktürdüğü Kral Kaybederse'nin final bölümü sosyal medyada ortalığı yıktı geçti. Biz de finale gelen yorumları sizler için derledik.