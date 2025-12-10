onedio
Savcı Geliyor: Taşacak Bu Deniz'e Sürpriz Oyuncu Dahil Oluyor!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.12.2025 - 12:56

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonun en çok reyting alan işlerinden biri olan Taşacak Bu Deniz'de kadro genişliyor. Yeni yıl öncesinde Taşacak Bu Deniz'e sürpriz bir oyuncu dahil oluyor. Savcı Feride karakteriyle diziye dahil olan genç oyuncu herkesi meraklandırdı. O ismi Birsen Altuntaş açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

TRT 1'in ilgiyle izlenen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'e yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ı başrollerde yer aldığı Taşacak Bu Deniz, resmen izlenme rekorları kırıyor. Reytinglerini her hafta artırmaya devam eden dizi, Trabzon'un enfes doğasında çekiliyor. 

Eleni'nin anne ve babasını bulma yolcuğunu izlediğimiz Taşacak Bu Deniz hem komedi hem dramı mükemmel bir şekilde harmanlarken Birsen Altuntaş, dizinin kadrosunun genişlediği ve bir savcı karakterinin diziye dahil olacağını duyurdu.

Taşacak Bu Deniz'e genç oyuncu Naz Çağla Irmak dahil oluyor.

Naz Çağla Irmak, Taşacak Bu Deniz'de Savcı Feride karakterini canlandıracak. Dizideki karakterlerden biriyle aşk yaşayacağı iddia edilen karakter ayrıca Furtuna ve Koçari ailelerine zor bir dönem yaşatacak.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
