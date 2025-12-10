Savcı Geliyor: Taşacak Bu Deniz'e Sürpriz Oyuncu Dahil Oluyor!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonun en çok reyting alan işlerinden biri olan Taşacak Bu Deniz'de kadro genişliyor. Yeni yıl öncesinde Taşacak Bu Deniz'e sürpriz bir oyuncu dahil oluyor. Savcı Feride karakteriyle diziye dahil olan genç oyuncu herkesi meraklandırdı. O ismi Birsen Altuntaş açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
TRT 1'in ilgiyle izlenen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'e yeni bir oyuncu dahil oluyor.
Taşacak Bu Deniz'e genç oyuncu Naz Çağla Irmak dahil oluyor.
