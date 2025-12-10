Seyirciye Sürpriz Yaptılar: Taşacak Bu Deniz, 2025 Wrapped Yayınladı
Kaynak: https://x.com/tasacakbudeniz/status/1...
2025'in son günlerinde çoğu uygulama Wrapped (yıllık özet) duyuruyor. Spotify Wrapped bunların en önde geleni olurken bir yerli diziden beklenmedik hamle geldi. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 2025 özeti çıkararak X hesabından açıkladı.
2025 yılının sonlarına doğru Wrapped (yıllık özet) paylaşımları hız kesmeden devam ediyor. Bir paylaşım da Taşacak Bu Deniz'den geldi.
İşte Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya hesaplarından duyurduğu 2025 Özeti:
