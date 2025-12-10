onedio
Seyirciye Sürpriz Yaptılar: Taşacak Bu Deniz, 2025 Wrapped Yayınladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.12.2025 - 12:22

2025'in son günlerinde çoğu uygulama Wrapped (yıllık özet) duyuruyor. Spotify Wrapped bunların en önde geleni olurken bir yerli diziden beklenmedik hamle geldi. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 2025 özeti çıkararak X hesabından açıkladı.

https://x.com/tasacakbudeniz/status/1...
2025 yılının sonlarına doğru Wrapped (yıllık özet) paylaşımları hız kesmeden devam ediyor. Bir paylaşım da Taşacak Bu Deniz'den geldi.

Tüm yıl boyunca kullandığımız uygulamaların yıllık özet çıkarmalarına alışkın olsak da bu defa hiç beklemediğimiz bir yerden gelen özetle karşılaştık. TRT 1'in sezona damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz, seyircisine büyük bir sürpriz yaptı. Dizinin 2025 özetini çıkaran sosyal medya ekibi, bu hamlesiyle yerli diziler arasında bir ilki gerçekleştirdi.

İşte Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya hesaplarından duyurduğu 2025 Özeti:

Taşacak Bu Deniz, 2025 özetini şu sözlerle duyurdu:

'Ta daaa! Karşınızda 2025 Taşacak Bu Deniz özet

2026’da da aynı heyecanla yanında, her duyguna ortağız.'

