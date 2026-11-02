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Teyzesi Evlenirken Onu Videoya Çeken Minik Yeğenin Duygusal Anları İzleyenleri de Duygulandırdı

Teyzesi Evlenirken Onu Videoya Çeken Minik Yeğenin Duygusal Anları İzleyenleri de Duygulandırdı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
02.11.2026 - 08:42

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Düğünlerde tüm aile üyeleri duygusal anlar yaşıyor hatta en yoğun duyguları bir arada yaşadığı günlerin başında düğünler geliyor. Gelinin yıllardır büyüdüğü evden ayrılışı ve herkes için başlayacak olan yeni hayat aslında fark edilmese de en çok minikleri etkiliyor. 

Teyzesinin düğününe katılan minik bir çocuğun elindeki telefonla teyzesini kaydederken gözyaşlarını tutamadığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Takım elbisesi ve papyonuyla davetlilerin arasında duran çocuk bir yandan çekim yaparken bir yandan da gözyaşlarını silmeye çalıştı. Gelinin her adımını gözünden ayırmadan takip eden küçük çocuğun bu hali izleyenleri de duygulandırdı. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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