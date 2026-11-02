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Türkiye'nin En Güvenli Şehirleri Belli Oldu

Türkiye'nin En Güvenli Şehirleri Belli Oldu

Antalya Eskişehir Bursa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 09:55 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 10:08
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Kullanıcı algısına dayanan veri tabanı Numbeo, Türkiye'nin şehirlerini güvenlik endeksine göre sıraladı. 1 Kasım 2026'da güncellenen listede Eskişehir 75,3 puanla birinci oldu. Antalya 71,2 ve Bursa 70,6 puanla ilk üçü tamamladı. İstanbul ise 52,1 puanla listenin sonunda yer aldı.

[Kaynak: Numbeo]

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1. Eskişehir: Güvenlik endeksi 75,3

1. Eskişehir: Güvenlik endeksi 75,3

Eskişehir, 75,3 güvenlik ve 24,7 suç endeksiyle Türkiye'nin en güvenli şehri olarak ilk sırada yer aldı. Listedeki diğer tüm şehirlerin önüne geçti.

2. Antalya: Güvenlik endeksi 71,2

2. Antalya: Güvenlik endeksi 71,2

Antalya, 71,2 güvenlik ve 28,8 suç endeksiyle ikinci sırada. Turizm şehri, ilk sıradaki Eskişehir'in 4,1 puan gerisinde kaldı.

3. Bursa: Güvenlik endeksi 70,6

3. Bursa: Güvenlik endeksi 70,6

Bursa, 70,6 güvenlik ve 29,4 suç endeksiyle üçüncü oldu. Antalya ile arasındaki fark yalnızca 0,6 puan.

4. İzmir: Güvenlik endeksi 66,5

4. İzmir: Güvenlik endeksi 66,5

İzmir, 66,5 güvenlik ve 33,5 suç endeksiyle dördüncü sırada yer aldı.

5. Ankara: Güvenlik endeksi 60,7

5. Ankara: Güvenlik endeksi 60,7

Başkent Ankara, 60,7 güvenlik ve 39,3 suç endeksiyle beşinci oldu.

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6. İstanbul: Güvenlik endeksi 52,1

6. İstanbul: Güvenlik endeksi 52,1

İstanbul, 52,1 güvenlik ve 47,9 suç endeksiyle listenin son sırasında. Şehir, suç endeksinde listedeki en yüksek değere sahip.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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