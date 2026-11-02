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Ülkeler Vatandaşlarına "Acil Durum Stoğu Yapın" Çağrısı Yaptı: Hangi Hükümet Ne İstedi, Gerekçesi Ne?

Ülkeler Vatandaşlarına "Acil Durum Stoğu Yapın" Çağrısı Yaptı: Hangi Hükümet Ne İstedi, Gerekçesi Ne?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 08:17
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Aralarında Avrupa ülkelerinin, ABD'nin, Japonya'nın ve Hindistan'ın da bulunduğu 30'dan fazla ülke, vatandaşlarından evde 3 günden 2 haftaya kadar yetecek su, gıda, ilaç ve nakit bulundurmalarını istiyor. Çağrıların gerekçeleri ülkeden ülkeye değişiyor: elektrik ve internet kesintileri, siber saldırılar, aşırı hava olayları, depremler ve savaş ihtimali. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, çağrıların yakın bir tehdide işaret etmediğini, genel bir hazırlık olduğunu vurguluyor.

[Newsweek, The Guardian, resmi kurum açıklamaları]

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Listelerin içeriği neredeyse aynı: su, bozulmayan gıda, ilaç, pil, radyo ve nakit!

Listelerin içeriği neredeyse aynı: su, bozulmayan gıda, ilaç, pil, radyo ve nakit!

Ülkelerin önerdiği kitler birbirine çok benziyor. Bozulmayan gıda, içme suyu, ilaç, pilli el feneri, yedek pil, pilli veya el krankı radyo, powerbank ve nakit para neredeyse her listede yer alıyor. Fark, kaç gün yetecek stok istendiğinde ve çağrının gerekçesinde ortaya çıkıyor.

Avrupa Komisyonu 26 Mart 2025'te açıkladığı Hazırlık Birliği Stratejisi ile vatandaşların en az 72 saat boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeyi evde bulundurmasını önerdi. Strateji; doğal afetleri, endüstriyel kazaları, siber saldırıları ve jeopolitik krizleri kapsıyor. Komisyon yetkilileri bunun belirli bir yakın tehdide karşı değil, genel bir hazırlık çağrısı olduğunu söylüyor. Aşağıdaki ülkelerin birçoğu bu 72 saatlik çerçeveye uyuyor, bazıları ise çok daha uzun süre istiyor.

İşte ülkelerin yaptığı uyarılar:

İşte ülkelerin yaptığı uyarılar:

Birleşik Krallık: 3 gün, elektrik ve internet kesintisine karşı!

Birleşik Krallık Kabine Ofisi 22 Ekim 2026'da 'Be Ready' (Hazır Ol) kampanyasını başlattı. Üç yıl sürmesi planlanan kampanyanın ilk aşamasında hanelerden 3 gün boyunca elektrik, su, telefon ve internet olmadan idare edebilecek hazırlık yapmaları isteniyor.

Listede kişi başına günde 3 litre içme suyu, buzdolabı ve pişirme gerektirmeyen konserve et, balık, sebze, kuru meyve ve kuruyemiş, pilli radyo, ilk yardım çantası, kritik ilaçlar ve nakit para yer alıyor. Nakit önerisi, kartlı ödemelerin ve ATM'lerin kesintiye uğraması ihtimaline dayanıyor.

Gerekçe olarak aşırı hava olayları, sel, elektrik kesintileri ve siber saldırılar gösteriliyor. Hükümet, paniklemeye gerek olmadığını ve çağrının belirli bir acil durumdan kaynaklanmadığını söylüyor.

Almanya: İdeal olarak 10 günlük stok, en az 3 gün!

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi (BBK), Avrupa'nın en uzun sivil hazırlık ölçüsünü öneriyor: ideal olarak 10 güne kadar yetecek gıda, su, ilaç ve hijyen malzemesi. Yetkililer 3 günlük hazırlığın bile önemli bir asgari seviye olduğunu belirtiyor. Elektriğe ihtiyaç duymadan tüketilebilen konserve ve uzun ömürlü gıdalar öne çıkıyor.

Gerekçe olarak savaş ihtimalinin birkaç yıl öncesine kıyasla daha gerçekçi görülmesi, hibrit saldırılar ve uzun süreli elektrik kesintisi riski gösteriliyor.

Fransa: 72 saatlik kit, siber saldırı gündemde!

Fransa'nın 'Tous responsables' (Hepimiz Sorumluyuz) rehberi 2025'te yayımlandı ve Ağustos 2026'da güncellendi. Rehber vatandaşlardan su, gıda, temel ilaçlar ve radyodan oluşan 72 saatlik bir acil durum çantası hazırlamasını istiyor. Gerekçe olarak doğal afetler, siber saldırılar, terör ve silahlı çatışma sayılıyor. Normandiya bölge yönetimi sosyal medyadan 'Acil durumu beklemeyin, şimdi hazırlanın' çağrısı yaptı.

Ekim ayında Fransa'da yaşanan saldırı konuyu gündemde tuttu. Bilgisayar korsanları interneti bağlı soğutma sistemlerine erişerek gece saatlerinde market dondurucularını ve buzdolaplarını 50 dereceye kadar ısıttı. Intermarché'nin sahibi Les Mousquetaires yaklaşık 150 mağazasının etkilendiğini, sağlık riski nedeniyle tüm gıdaları çöpe attığını duyurdu. Carrefour 80 mağazanın etkilendiğini açıkladı. Paris Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Hollanda: 72 saat, siber saldırı ve altyapı tehdidi

Hollanda hükümeti 72 saatlik acil durum kiti öneriyor. Listede kişi başına günde 3 litre su, gıda, radyo, powerbank ve nakit para yer alıyor.

Hükümetin gösterdiği gerekçe, siber saldırılar ile elektrik, internet ve gaz altyapısına yönelik tehditler. Ülkenin şu anda savaşta olmadığı da vurgulanıyor.

Norveç: 1 hafta, kişi başı 20 litre su!

Norveç: 1 hafta, kişi başı 20 litre su!

Norveç Sivil Koruma ve Acil Durum Planlama Dairesi (DSB) vatandaşlardan 1 hafta boyunca kendi başlarına idare edebilecek hazırlık yapmalarını istiyor. Şubat 2026'da yapılan güncellemeyle kişi başı su önerisi 9 litreden 20 litreye çıkarıldı. Alternatif ısınma kaynağı bulundurulması da tavsiye ediliyor.

Gerekçe kriz ve savaş senaryoları: Elektrik, su, kanalizasyon, internet, cep telefonu şebekesi ve ödeme sistemlerinin normal şekilde çalışmayabileceği belirtiliyor. Rehberde uyku tulumu ve mum gibi malzemeler de sayılıyor. Yetkililer, bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılamasıyla acil servislerin önce hassas gruplara yönelebileceğini anlatıyor.

İsveç: 1 hafta, her haneye giden broşür!

İsveç'in 'Krizin ya da savaşın gelmesi halinde' başlıklı broşürü Kasım 2024'te yenilenerek yaklaşık 5,5 milyon kopya halinde her haneye dağıtıldı. Broşür, kişi başı günde 3 litre su ve nakit dahil 1 haftalık bağımsız yaşam hazırlığı öneriyor; hava saldırısı, nükleer kaza, tahliye ve sığınak konularını da içeriyor.

Hükümetin yeni baskı için gösterdiği gerekçe, ciddi güvenlik politikası durumu ve İsveç'in NATO üyeliği oldu.

Danimarka ve Finlandiya: 3 gün ve 72 saat!

Danimarka hanelerden 3 gün bağımsız yaşayabilecek hazırlık istiyor; pişirme gerektirmeyen gıdalar öne çıkıyor. Gerekçe olarak siber saldırılar, Avrupa'nın kötüleşen güvenlik ortamıyla bağlantılı sabotaj riski ve aşırı hava olayları gösteriliyor. Danimarka ayrıca 3 günlük örnek beslenme planı yayımladı.

Finlandiya ise 72 saatlik gıda, su ve ilaç hazırlığı istiyor. Elektrik kesintisi, haberleşme çökmesi, evde sığınma ve siber kesintiler ülkenin hazırlık modelinin odak noktası. Sert kış koşulları da gerekçe olarak anılıyor.

Polonya ve Estonya: Sığınak bilgisi ve 1 hafta!

Polonya, hükümetin yürüttüğü ulusal güvenlik eğitimi kampanyasıyla 3 günlük malzeme stoku ve en yakın sığınağın yerinin bilinmesini istiyor. Gerekçe olarak elektrik kesintileri, hava saldırıları, silahlı çatışma ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler sayılıyor.

Estonya en az 1 haftalık gıda, su, ilaç, radyo ve alternatif enerji kaynağı öneriyor. Rehber, elektrik, su ve ısıtma olmadan ayakta kalmayı hedefliyor.

İrlanda, İsviçre ve Avusturya:

İrlanda 'Be Emergency Ready' kampanyasıyla gıda, su, ilaç, radyo, powerbank ve önemli belgelerin hazır tutulmasını, kişi başı günde 2-3 litre su bulundurulmasını istiyor. Gerekçe: aşırı hava, siber saldırılar, elektrik ve su kesintileri ile tedarik zinciri aksamaları.

İsviçre Federal Ekonomik Tedarik Dairesi her hane için yaklaşık 1 haftalık stok öneriyor, içme suyunun en az 3 gün yetmesini istiyor. Resmi gerekçe, zor durumlarda sakin kalınmasını sağlamak. İsviçre Federal Konseyi ayrıca Eylül 2026'da, Rusya-Ukrayna savaşını gerekçe gösteren yeni bir güvenlik politikası stratejisi onayladı.

Avusturya'da Sivil Koruma Birliği 10-14 günlük stok öneriyor. Birliğe göre geniş ölçekli bir elektrik kesintisi birden fazla bölgeyi, hatta birden fazla ülkeyi etkileyebilir ve uzun sürebilir; normale dönüşün ikinci haftadan önce beklenmemesi gerekiyor.

Japonya: Deprem, Tokyo ve Fuji senaryoları!

Japonya Afet Bakanı Goshi Hosono, 2 Kasım'da kurulması planlanan yeni Afet Önleme Ajansı ile birlikte vatandaşlara, bakanlıklara ve valiliklere acil bir talep yayımlayacağını duyurdu. Çağrı en az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık su, gıda ve tuvalet malzemesi stoklanmasını içeriyor.

Hosono gerekçe olarak Nankai Çukuru depremi, Tokyo'yu vuracak büyük bir deprem ve Fuji Yanardağı'nın olası patlaması gibi ulusal ölçekte afet senaryolarını gösterdi. Bakan, kamu yardımı gelmeden de evde yiyecek, tuvalet ve su gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi gerektiğini söyledi. Çağrıda savaş ilanı veya oluşan bir savaş ihtimali yer almadı.

ABD, Hindistan ve diğerleri: Süre yerine 'hazır kit' mantığı

ABD'de Ready.gov, hanelerden birkaç gün yetecek gıda, su ve diğer malzemeleri bulundurmalarını istiyor; belirli bir süre vermiyor. Kişi başı günlük su önerisi 3,8 litre. Gerekçe olarak genel hazırlık gösteriliyor.

Hindistan Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (NDMA) süre belirtmeden bir acil durum kiti hazırlanmasını öneriyor. Kitte su arıtma tabletleri, ilk yardım malzemeleri ve pilli el feneri yer alıyor.

Kanada, Meksika ve Japonya 72 saatlik kit önerirken, Tayvan Milli Savunma Bakanlığı'nın rehberi en az 1 haftalık gıda ve ev eşyası stoku istiyor. Batı Avustralya'da kasırga riski taşıyan bölgelerde yaşayanlardan gıda, su ve ilaç içeren kit hazırlamaları isteniyor. Güney Afrika'da Cape Town yönetimi en az 3 günlük malzeme öneriyor.

Savaş sinyali mi, rutin hazırlık mı?

Savaş sinyali mi, rutin hazırlık mı?

Tayland Ulusal Güvenlik Konseyi, 72 saatlik tavsiyelerin savaşla ilgili olmadığını, genel afet ve acil durum hazırlığı olduğunu açıkladı. Dış politika ve güvenlik uzmanı Dr. Panithan Wattanayakorn ise yükselen standartların üç alandaki artan risk değerlendirmesinden geldiğini söylüyor: daha şiddetli doğal afetler, siber tehditler ve Avrupa ile Asya'da büyük ölçekli savaş ihtimali. Uzman bunu yakın bir tehlike olarak nitelendirmiyor; fakat birçok ülkenin aynı anda hareket etmesinin konuyu olduğundan büyük gösterebileceğini ve özellikle halk uyarı sistemlerinin zayıf olduğu yerlerde paniğe yol açabileceğini belirtiyor.

Türkiye'de AFAD da afet ve acil durum çantasında düdük, el feneri, yedek pil, ilk yardım malzemesi, battaniye ve hijyen ürünlerinin bulundurulmasını öneriyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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