Ülkeler Vatandaşlarına "Acil Durum Stoğu Yapın" Çağrısı Yaptı: Hangi Hükümet Ne İstedi, Gerekçesi Ne?

Birleşik Krallık: 3 gün, elektrik ve internet kesintisine karşı!

Birleşik Krallık Kabine Ofisi 22 Ekim 2026'da 'Be Ready' (Hazır Ol) kampanyasını başlattı. Üç yıl sürmesi planlanan kampanyanın ilk aşamasında hanelerden 3 gün boyunca elektrik, su, telefon ve internet olmadan idare edebilecek hazırlık yapmaları isteniyor.

Listede kişi başına günde 3 litre içme suyu, buzdolabı ve pişirme gerektirmeyen konserve et, balık, sebze, kuru meyve ve kuruyemiş, pilli radyo, ilk yardım çantası, kritik ilaçlar ve nakit para yer alıyor. Nakit önerisi, kartlı ödemelerin ve ATM'lerin kesintiye uğraması ihtimaline dayanıyor.

Gerekçe olarak aşırı hava olayları, sel, elektrik kesintileri ve siber saldırılar gösteriliyor. Hükümet, paniklemeye gerek olmadığını ve çağrının belirli bir acil durumdan kaynaklanmadığını söylüyor.

Almanya: İdeal olarak 10 günlük stok, en az 3 gün!

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi (BBK), Avrupa'nın en uzun sivil hazırlık ölçüsünü öneriyor: ideal olarak 10 güne kadar yetecek gıda, su, ilaç ve hijyen malzemesi. Yetkililer 3 günlük hazırlığın bile önemli bir asgari seviye olduğunu belirtiyor. Elektriğe ihtiyaç duymadan tüketilebilen konserve ve uzun ömürlü gıdalar öne çıkıyor.

Gerekçe olarak savaş ihtimalinin birkaç yıl öncesine kıyasla daha gerçekçi görülmesi, hibrit saldırılar ve uzun süreli elektrik kesintisi riski gösteriliyor.

Fransa: 72 saatlik kit, siber saldırı gündemde!

Fransa'nın 'Tous responsables' (Hepimiz Sorumluyuz) rehberi 2025'te yayımlandı ve Ağustos 2026'da güncellendi. Rehber vatandaşlardan su, gıda, temel ilaçlar ve radyodan oluşan 72 saatlik bir acil durum çantası hazırlamasını istiyor. Gerekçe olarak doğal afetler, siber saldırılar, terör ve silahlı çatışma sayılıyor. Normandiya bölge yönetimi sosyal medyadan 'Acil durumu beklemeyin, şimdi hazırlanın' çağrısı yaptı.

Ekim ayında Fransa'da yaşanan saldırı konuyu gündemde tuttu. Bilgisayar korsanları interneti bağlı soğutma sistemlerine erişerek gece saatlerinde market dondurucularını ve buzdolaplarını 50 dereceye kadar ısıttı. Intermarché'nin sahibi Les Mousquetaires yaklaşık 150 mağazasının etkilendiğini, sağlık riski nedeniyle tüm gıdaları çöpe attığını duyurdu. Carrefour 80 mağazanın etkilendiğini açıkladı. Paris Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Hollanda: 72 saat, siber saldırı ve altyapı tehdidi

Hollanda hükümeti 72 saatlik acil durum kiti öneriyor. Listede kişi başına günde 3 litre su, gıda, radyo, powerbank ve nakit para yer alıyor.

Hükümetin gösterdiği gerekçe, siber saldırılar ile elektrik, internet ve gaz altyapısına yönelik tehditler. Ülkenin şu anda savaşta olmadığı da vurgulanıyor.