Ülkeler Vatandaşlarına "Acil Durum Stoğu Yapın" Çağrısı Yaptı: Hangi Hükümet Ne İstedi, Gerekçesi Ne?

Norveç Sivil Koruma ve Acil Durum Planlama Dairesi (DSB) vatandaşlardan 1 hafta boyunca kendi başlarına idare edebilecek hazırlık yapmalarını istiyor. Şubat 2026'da yapılan güncellemeyle kişi başı su önerisi 9 litreden 20 litreye çıkarıldı. Alternatif ısınma kaynağı bulundurulması da tavsiye ediliyor.
Gerekçe kriz ve savaş senaryoları: Elektrik, su, kanalizasyon, internet, cep telefonu şebekesi ve ödeme sistemlerinin normal şekilde çalışmayabileceği belirtiliyor. Rehberde uyku tulumu ve mum gibi malzemeler de sayılıyor. Yetkililer, bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılamasıyla acil servislerin önce hassas gruplara yönelebileceğini anlatıyor.
İsveç: 1 hafta, her haneye giden broşür!
İsveç'in 'Krizin ya da savaşın gelmesi halinde' başlıklı broşürü Kasım 2024'te yenilenerek yaklaşık 5,5 milyon kopya halinde her haneye dağıtıldı. Broşür, kişi başı günde 3 litre su ve nakit dahil 1 haftalık bağımsız yaşam hazırlığı öneriyor; hava saldırısı, nükleer kaza, tahliye ve sığınak konularını da içeriyor.
Hükümetin yeni baskı için gösterdiği gerekçe, ciddi güvenlik politikası durumu ve İsveç'in NATO üyeliği oldu.
Danimarka ve Finlandiya: 3 gün ve 72 saat!
Danimarka hanelerden 3 gün bağımsız yaşayabilecek hazırlık istiyor; pişirme gerektirmeyen gıdalar öne çıkıyor. Gerekçe olarak siber saldırılar, Avrupa'nın kötüleşen güvenlik ortamıyla bağlantılı sabotaj riski ve aşırı hava olayları gösteriliyor. Danimarka ayrıca 3 günlük örnek beslenme planı yayımladı.
Finlandiya ise 72 saatlik gıda, su ve ilaç hazırlığı istiyor. Elektrik kesintisi, haberleşme çökmesi, evde sığınma ve siber kesintiler ülkenin hazırlık modelinin odak noktası. Sert kış koşulları da gerekçe olarak anılıyor.
Polonya ve Estonya: Sığınak bilgisi ve 1 hafta!
Polonya, hükümetin yürüttüğü ulusal güvenlik eğitimi kampanyasıyla 3 günlük malzeme stoku ve en yakın sığınağın yerinin bilinmesini istiyor. Gerekçe olarak elektrik kesintileri, hava saldırıları, silahlı çatışma ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler sayılıyor.
Estonya en az 1 haftalık gıda, su, ilaç, radyo ve alternatif enerji kaynağı öneriyor. Rehber, elektrik, su ve ısıtma olmadan ayakta kalmayı hedefliyor.
İrlanda, İsviçre ve Avusturya:
İrlanda 'Be Emergency Ready' kampanyasıyla gıda, su, ilaç, radyo, powerbank ve önemli belgelerin hazır tutulmasını, kişi başı günde 2-3 litre su bulundurulmasını istiyor. Gerekçe: aşırı hava, siber saldırılar, elektrik ve su kesintileri ile tedarik zinciri aksamaları.
İsviçre Federal Ekonomik Tedarik Dairesi her hane için yaklaşık 1 haftalık stok öneriyor, içme suyunun en az 3 gün yetmesini istiyor. Resmi gerekçe, zor durumlarda sakin kalınmasını sağlamak. İsviçre Federal Konseyi ayrıca Eylül 2026'da, Rusya-Ukrayna savaşını gerekçe gösteren yeni bir güvenlik politikası stratejisi onayladı.
Avusturya'da Sivil Koruma Birliği 10-14 günlük stok öneriyor. Birliğe göre geniş ölçekli bir elektrik kesintisi birden fazla bölgeyi, hatta birden fazla ülkeyi etkileyebilir ve uzun sürebilir; normale dönüşün ikinci haftadan önce beklenmemesi gerekiyor.
Japonya: Deprem, Tokyo ve Fuji senaryoları!
Japonya Afet Bakanı Goshi Hosono, 2 Kasım'da kurulması planlanan yeni Afet Önleme Ajansı ile birlikte vatandaşlara, bakanlıklara ve valiliklere acil bir talep yayımlayacağını duyurdu. Çağrı en az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık su, gıda ve tuvalet malzemesi stoklanmasını içeriyor.
Hosono gerekçe olarak Nankai Çukuru depremi, Tokyo'yu vuracak büyük bir deprem ve Fuji Yanardağı'nın olası patlaması gibi ulusal ölçekte afet senaryolarını gösterdi. Bakan, kamu yardımı gelmeden de evde yiyecek, tuvalet ve su gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi gerektiğini söyledi. Çağrıda savaş ilanı veya oluşan bir savaş ihtimali yer almadı.
ABD, Hindistan ve diğerleri: Süre yerine 'hazır kit' mantığı
ABD'de Ready.gov, hanelerden birkaç gün yetecek gıda, su ve diğer malzemeleri bulundurmalarını istiyor; belirli bir süre vermiyor. Kişi başı günlük su önerisi 3,8 litre. Gerekçe olarak genel hazırlık gösteriliyor.
Hindistan Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (NDMA) süre belirtmeden bir acil durum kiti hazırlanmasını öneriyor. Kitte su arıtma tabletleri, ilk yardım malzemeleri ve pilli el feneri yer alıyor.
Kanada, Meksika ve Japonya 72 saatlik kit önerirken, Tayvan Milli Savunma Bakanlığı'nın rehberi en az 1 haftalık gıda ve ev eşyası stoku istiyor. Batı Avustralya'da kasırga riski taşıyan bölgelerde yaşayanlardan gıda, su ve ilaç içeren kit hazırlamaları isteniyor. Güney Afrika'da Cape Town yönetimi en az 3 günlük malzeme öneriyor.
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